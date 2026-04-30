30 Aprel 2026
AZ

“Qarabağ” portuqaliyalı müdafiəçi üçün 1,5 milyon avro xərcləyəcək

Futbol
Xəbərlər
30 Aprel 2026 01:43
138
Ağdamın “Qarabağ” futbol komandası yeni mövsüm öncəsi heyətini gücləndirmək məqsədilə Portuqaliyadan transfer həyata keçirməyə yaxındır.

İdman.Biz “A Bola” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub Portuqaliyanın “Kaza Piya” futbol komandasının mərkəz müdafiəçisi Joau Qulartın keçidi ilə bağlı razılıq əldə edib. İyirmi altı yaşlı futbolçunun cari mövsüm başa çatdıqdan sonra Azərbaycan təmsilçisinə qoşulacağı gözlənilir.

Mənbənin məlumatına görə, bu transfer “Qarabağ”a təxminən 1,5 milyon avroya (3 milyon AZN) başa gələcək.

Qeyd olunur ki, Ağdam klubu növbəti mövsüm ərəfəsində heyətdə ciddi yenidənqurma işləri aparmağı planlaşdırır və müdafiə xəttinin gücləndirilməsini əsas hədəflərdən biri kimi nəzərdən keçirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO
02:35
Futbol

Simeone oyundan sonra dava salıb - VİDEO

Uayt “Atletiko”nun emblemini tapdaladığı üçün

Niderland çempionatında böyük qalmaqal
02:13
Futbol

Niderland çempionatında böyük qalmaqal

133-dən çox oyunun nəticəsi ləğv edilə bilər
“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi
01:59
Futbol

“Atletiko” - “Arsenal” matçının ən yaxşısı Qrizman seçildi

UEFA yarımfinalın ilk oyununun qəhrəmanını seçib
Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO
01:19
Futbol

Gyökereş Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb - VİDEO

“Arsenal”ın hücumçusu ilk yarımfinal oyununda tarixi nailiyyətə imza atıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb
00:49
Futbol

“Arsenal”ın “Atletiko”ya qazon etirazı: UEFA dərhal yoxlama aparıb

“Topçular” otun hündürlüyündən şübhələnib, lakin faktlar başqa söz deyir

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi