8 Mart 2026
AZ

Türkiyədə rəqib komandanı və azarkeşləri daşa basdılar - FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 21:52
116
Türkiyədə rəqib komandanı və azarkeşləri daşa basdılar - FOTO/VİDEO

Türkiyə Futbol Federasiyasının İkinci Liqasının Qırmızı qrupunda 27-ci turun mərkəzi qarşılaşması qalmaqalla yadda qalıb. Lider “Bursaspor” səfərdə “Muşspor”u 1:0 hesabı ilə məğlub edərək rəqibinin öz meydanındakı 835 günlük məğlubiyyətsizlik seriyasına son qoyub. Lakin oyundan sonra yaşanan hadisələr idmanın kölgəsində qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın final fitindən sonra meydan sahiblərinin azarkeşləri “Bursaspor”un futbolçularına və qonaq fanatların olduğu sektora daş və küt alətlərlə hücum ediblər. Hücum nəticəsində bir çox futbolçu və azarkeş xəsarət alıb.

“Bursaspor”un prezidenti Enes Çelik sosial şəbəkə hesabında hadisəyə sərt reaksiya verib:

“Futbolçularımıza və azarkeşlərimizə böyük daşlar atan xaraktersizləri dövlətimizə həvalə edirik. Yaralı azarkeşlərimiz bir deyil, beş deyil. Muş polisi bu sınaqdan kəsilib. Hörmətli daxili işlər nazirimizdən məsələyə müdaxilə etməsini gözləyirik”.

Klubun rəsmi səhifəsi isə yaralı azarkeşlərin fotolarını paylaşaraq, “Siz daş atın, biz qol atıb çempion olacağıq!” bəyanatını yayıb.

Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra “Bursaspor” çempionluq yolunda mühüm üstünlük əldə edib.

İdman.Biz
