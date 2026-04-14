Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi Andorra ilə üz-üzə gələcək

14 Aprel 2026 09:14
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi Andorra ilə üz-üzə gələcək

Bu gün qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi komanda səfərdə Andorra yığması ilə qarşılaşacaq.

Oyun “Andorra la Vella” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, millimiz bundan əvvəl Macarıstana minimal hesabla (0:1) uduzub, daha sonra isə Şimali Makedoniyanı 2:0 hesabı ilə məğlub etməyi bacarıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi hazırda C Liqasının üçüncü qrupunda 3 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Lider Macarıstanın 4, üçüncü sıradakı Şimali Makedoniyanın 3, sonuncu pillədəki Andorranın 1 xalı var.

