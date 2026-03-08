“Barsa” üçün bəd düşərli hakim: Marko Quida “Nyukasl”la matça təyin olundu

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək “Nyukasl” - “Barselona” qarşılaşmasının hakimləri açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, martın 10-da “Sent-Ceyms Park”da baş tutacaq ilk oyunu italiyalı Marko Quida idarə edəcək.
Bu təyinat “Barselona” azarkeşləri tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb. Səbəb isə 44 yaşlı referinin kataloniyalılar üçün heç də uğurlu olmayan statistikasıdır. Belə ki, Marko Quida karyerası ərzində “Barselona”nın cəmi bir oyununu idarə edib. 13 dekabr 2023-cü ildə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində baş tutan həmin matçda “Barsa” Belçika təmsilçisi “Antverpen”ə gözlənilmədən 2:3 hesabı ilə uduzmuşdu.
Maraqlıdır ki, təcrübəli hakim “Nyukasl”ın oyununa karyerası ərzində ilk dəfə təyinat alıb. İtaliyalı hakimin köməkçiləri Corcio Peretti və Cüzeppe Perrotti olacaq. VAR otağında isə Daniele Kiffi və Marko Di Bello əyləşəcəklər.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cari mövsümün qrup mərhələsindəki ilk görüşdə (18 sentyabr 2025) “Barselona” səfərdə 2:1 hesablı qələbə qazanmışdı. Cavab qarşılaşması isə martın 18-də “Spotify Camp Nou”da baş tutacaq.