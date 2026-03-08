8 Mart 2026
AZ

Seriya A: “Leççe”dən “sağ qalmaq” mübarizəsində mühüm qələbə, “Kremoneze” isə uçurumun kənarındadır

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 18:09
67
Seriya A: “Leççe”dən “sağ qalmaq” mübarizəsində mühüm qələbə, “Kremoneze” isə uçurumun kənarındadır

İtaliya A Seriyasında “sağ qalmaq” uğrunda mübarizə aparan iki komandanın gərgin qarşılaşmasında “Leççe” öz meydanında “Kremoneze”ni qəbul edib. Dramatik hadisələrlə yadda qalan oyun meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Leççe” matçın ilk hissəsində aşkar üstünlük nümayiş etdirib. 22-ci dəqiqədə Qallonun künc zərbəsindən ötürməsini Pierotti başla tora göndərərək hesabı açıb. 38-ci dəqiqədə Biankettinin cərimə meydançasında topa əllə müdaxiləsindən sonra təyin olunan penaltini serbiyalı hücumçu Ştuliç dəqiq yerinə yetirərək fərqi ikiyə çatdırıb.

İkinci hissəyə Davide Nikolanın üçlü əvəzləməsi ilə başlayan qonaqlar dərhal fərqi azaldıblar. 47-ci dəqiqədə Federiko Bonazzoli komandasını ümidləndirib. Oyunun son dəqiqələri isə əsl xaosla yadda qalıb. Payero hesabı bərabərləşdirsə də, VAR müdaxiləsindən sonra topun əllə oynanıldığı məlum olub və qol ləğv edilib. Matçın son saniyələrində Falkone inanılmaz seyvlə Payeronun növbəti zərbəsini dəf edərək qələbəni qoruyub.

Bu nəticədən sonra xallarını artıran “Leççe” (27) təhlükəli zonadan uzaqlaşmaq yolunda böyük addım atıb – 16-cı pillə. Ardıcıl uğursuzluqlar yaşayan “Kremoneze”də (24) isə baş məşqçi Davide Nikolanın istefası gündəmdədir. Komanda 18-ci pillədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” penalti zərbəsi ilə hesabı açır - CANLI
19:32
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” penalti zərbəsi ilə hesabı açır - CANLI

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində ikinci, "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşinci pillədədir
Ayxan Abbasovdan sərt tənqid: “İmişli” nə özü oynayır, nə də rəqibə imkan verir”
18:55
Futbol

Ayxan Abbasovdan sərt tənqid: “İmişli” nə özü oynayır, nə də rəqibə imkan verir”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi qolsuz heç-heçəni komandasındakı yorğunluq və rəqibin qapalı oyunu ilə əlaqələndirib
“Barsa” üçün bəd düşərli hakim: Marko Quida “Nyukasl”la matça təyin olundu
18:42
Futbol

“Barsa” üçün bəd düşərli hakim: Marko Quida “Nyukasl”la matça təyin olundu

İtaliyalı referinin idarə etdiyi yeganə oyunda kataloniyalılar sensasiyalı məğlubiyyət yaşayıblar
İngiltərə Kuboku: “Fulhem” turnirlə vidalaşdı
18:17
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Fulhem” turnirlə vidalaşdı

91-ci dəqiqədə dramatik penalti
Madonnanın 36 illik sirri açıldı: İtmiş “Selta” forması tapılıb
17:23
Futbol

Madonnanın 36 illik sirri açıldı: İtmiş “Selta” forması tapılıb

Pop ulduz klubun axtardığı tarixi formanın hələ də öz arxivində olduğunu açıqlayıb
“Nyukasl” Sandro Tonali üçün qiymət müəyyənləşdirib: 100 milyon avrodan aşağı olmaz
17:11
Futbol

“Nyukasl” Sandro Tonali üçün qiymət müəyyənləşdirib: 100 milyon avrodan aşağı olmaz

“Arsenal”, “Real” və “Mançester Yunayted” italyan ulduzu heyətinə qatmaq üçün yarışır

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir