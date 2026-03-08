Seriya A: “Leççe”dən “sağ qalmaq” mübarizəsində mühüm qələbə, “Kremoneze” isə uçurumun kənarındadır

İtaliya A Seriyasında “sağ qalmaq” uğrunda mübarizə aparan iki komandanın gərgin qarşılaşmasında “Leççe” öz meydanında “Kremoneze”ni qəbul edib. Dramatik hadisələrlə yadda qalan oyun meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Leççe” matçın ilk hissəsində aşkar üstünlük nümayiş etdirib. 22-ci dəqiqədə Qallonun künc zərbəsindən ötürməsini Pierotti başla tora göndərərək hesabı açıb. 38-ci dəqiqədə Biankettinin cərimə meydançasında topa əllə müdaxiləsindən sonra təyin olunan penaltini serbiyalı hücumçu Ştuliç dəqiq yerinə yetirərək fərqi ikiyə çatdırıb.
İkinci hissəyə Davide Nikolanın üçlü əvəzləməsi ilə başlayan qonaqlar dərhal fərqi azaldıblar. 47-ci dəqiqədə Federiko Bonazzoli komandasını ümidləndirib. Oyunun son dəqiqələri isə əsl xaosla yadda qalıb. Payero hesabı bərabərləşdirsə də, VAR müdaxiləsindən sonra topun əllə oynanıldığı məlum olub və qol ləğv edilib. Matçın son saniyələrində Falkone inanılmaz seyvlə Payeronun növbəti zərbəsini dəf edərək qələbəni qoruyub.
Bu nəticədən sonra xallarını artıran “Leççe” (27) təhlükəli zonadan uzaqlaşmaq yolunda böyük addım atıb – 16-cı pillə. Ardıcıl uğursuzluqlar yaşayan “Kremoneze”də (24) isə baş məşqçi Davide Nikolanın istefası gündəmdədir. Komanda 18-ci pillədədir.