“Arsenal”ı ayağa qaldıran Edu Qaspar “Nottinqem Forest”lə yola getmədi

İngiltərənin “Nottinqem Forest” futbol klubunda Edu Qaspar dövrü başa çatır. Braziliyalı idman direktorunun çox yaxın zamanda klubdan ayrılacağı artıq daxili qərar olaraq təsdiqlənib.
İdman.Biz xəbər verir ki, beş il ərzində “Arsenal”ın yenidən qurulmasında böyük rol oynayan və 2025-ci ilin iyulunda “Nottinqem Forest”lə müqavilə imzalayan Edu klub sahibi ilə yaşadığı ciddi fikir ayrılıqları səbəbindən postunu tərk edir. Tərəflər arasındakı münasibətlərin tamamilə qopduğu və bu ayrılığın qaçılmaz olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, Edunun gəlişi klub üçün böyük ümidlər vəd etsə də, klub rəhbərliyi ilə strateji məsələlərdə razılığa gələ bilməməsi bu əməkdaşlığın cəmi səkkiz ay davam etməsinə səbəb olub.