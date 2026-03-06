6 Mart 2026
“Liverpul” hədəf dəyişdi: Maykl Olise yox, Yan Diomande

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 14:30
“Liverpul” hədəf dəyişdi: Maykl Olise yox, Yan Diomande

İngiltərənin “Liverpul” futbol klubu “Bavariya”nın ulduzu Maykl Oliseni transfer etmək planları real görünmür. Münhen klubu fransalı vingeri satmaq və ya onunla bağlı danışıqlar aparmaq niyyətində deyil.

İdman.Biz xəbər verir ki, Olisenin müqaviləsində sərbəstqalma maddəsinin olmaması mersisaydlıların işini çətinləşdirir. Bu səbəbdən “Liverpul” diqqətini Bundesliqanın digər istedadlı oyunçusu, “Leyptsiq”in üzvü Yan Diomandeyə çevirib.

“Sky”ın müxbiri Florian Plettenberqin yazdığına görə isə 19 yaşlı Diomande üçün artıq ilkin danışıqlar baş tutub. Məhəmməd Salah və Federiko Kyezanın yayda komandadan ayrılma ehtimalını nəzərə alan “Liverpul” yüksək səviyyəli vinger axtarışını davam etdirir. Lakin “Leyptsiq” gənc oyunçu üçün 100 milyon avro (200 milyon AZN) tələb edir ki, bu məbləğ həm “Liverpul”, həm də Diomande ilə maraqlanan “Bavariya” üçün hələlik əlçatmaz görünür.

