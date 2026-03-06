Maquayr dava işini bağlamaq üçün rüşvət verməkdən imtina edib - Daily Mail

“Daily Mail” qəzetinin verdiyi məlumata görə, “Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Harri Maquayr 2020-ci ildə Yunanıstanda baş verən dava ilə bağlı işi həll etməyə çalışır.
Qalmaqalın əvvəlində Maquayra işi həll etmək üçün dəfələrlə polis əməkdaşlarına 50.000 avro rüşvət vermək təklif edilib.
Lakin ingilis futbolçu adının təmizə çıxarılmasını tələb edərək təklifi qəti şəkildə rədd edib. Bu, 4 mart çərşənbə günü yenidən məhkəməyə çıxarılmasına və onun hökmünün qüvvədə saxlanılmasına səbəb olub. Məhkəmə onu 15 aylıq şərti həbs cəzasına məhkum edib.
Hadisə Mikonosda baş verib. Maquayr və dostları yerli barda digər ingilislərlə dalaşıblar. Polis gəldikdən sonra müdafiəçinin qrupu zabitlərə hücum edib. Hadisə nəticəsində futbolçu və iki dostu həbs olunaraq polis bölməsinə aparılıb.