6 Mart 2026
AZ

Maquayr dava işini bağlamaq üçün rüşvət verməkdən imtina edib - Daily Mail

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 21:19
92
Maquayr dava işini bağlamaq üçün rüşvət verməkdən imtina edib - Daily Mail

“Daily Mail” qəzetinin verdiyi məlumata görə, “Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Harri Maquayr 2020-ci ildə Yunanıstanda baş verən dava ilə bağlı işi həll etməyə çalışır.

Qalmaqalın əvvəlində Maquayra işi həll etmək üçün dəfələrlə polis əməkdaşlarına 50.000 avro rüşvət vermək təklif edilib.

Lakin ingilis futbolçu adının təmizə çıxarılmasını tələb edərək təklifi qəti şəkildə rədd edib. Bu, 4 mart çərşənbə günü yenidən məhkəməyə çıxarılmasına və onun hökmünün qüvvədə saxlanılmasına səbəb olub. Məhkəmə onu 15 aylıq şərti həbs cəzasına məhkum edib.

Hadisə Mikonosda baş verib. Maquayr və dostları yerli barda digər ingilislərlə dalaşıblar. Polis gəldikdən sonra müdafiəçinin qrupu zabitlərə hücum edib. Hadisə nəticəsində futbolçu və iki dostu həbs olunaraq polis bölməsinə aparılıb.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bu, mənim məsuliyyətimdir” - Flik “Barselona”nın zədəli oyunçuları barədə
21:04
Dünya futbolu

“Bu, mənim məsuliyyətimdir” - Flik “Barselona”nın zədəli oyunçuları barədə

Kataloniya klubunun zədəlilər siyahısında Kunde, Balde, Kristensen, de Yonq, Qavi və Levandovski yer alıb
“Liverpul” Dimarko uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
20:01
Dünya futbolu

“Liverpul” Dimarko uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm Dimarko bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb
“Arsenal” yayda beş oyunçunu sata bilər – The Telegraph
19:31
Dünya futbolu

“Arsenal” yayda beş oyunçunu sata bilər – The Telegraph

Premyer Liqanın 30 oyunundan sonra “Arsenal” 67 xala malikdir
“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir
18:45
Dünya futbolu

“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

Rodrinin bazar dəyəri 75 milyon avrodur
Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş
18:29
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş

Portuqaliyalı oyunda sağ ayağındakı problemlər səbəbindən əvəzlənib
Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi
17:59
Futbol

Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi

Prokurorluq “Elçe”nin hücumçusu üçün ittiham aktını hazırlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub