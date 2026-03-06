6 Mart 2026
“Qarabağ”ın yeni transferi məlum oldu

6 Mart 2026 19:46
Yeni mövsüm hazırlıqlarına start verən “Qarabağ” ilk transfer çalışmasını bitirib.

İdman.Biz Sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Jali Muaddiblə danışıqlar uğurla başa çatıb.

Ağdam təmsilçisi heyətini gücləndirmək istiqamətində növbəti addımını atıb. Son illərin dəyişməz çempionu 25 yaşlı vingerə 3+1 illik müqavilə şərtlərini razılaşdırıb.

O, fikrini dəyişməyəcəyi və yayda Azərbaycana gələcəyinə dair “köhlən atlar”a söz verib. Belə deyək, tərəflər “ön protokol” adlandırılan şəxsi sənədə imza atıblar.

2019-cu ildə Fransanın U-19 yığmasına çağırılmış və burada 1 oyuna 1 qol vurmuş yarımmüdafiəçi "Lill"in yetirməsidir.

2018-2020-ci illər aralığında bu klubun əvəzedict heyətində çıxış edib. Növbəti 3 ildə isə “Anje B”yə məxsus olub.

Bu müddətdə icarə əsasında “Avrançes”in uğurları üçün tər töküb. 2023-cü ildə Rumıniyaya yollanıb, “Botaşan” ilə anlaşıb.

İki il burada özünü göstərəndən sonra ötən ilin yayında Kiprə üz tutub. Hazırda da “Omoniya Aradippu”ya aiddir.

