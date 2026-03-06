6 Mart 2026
Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”

Futbol
Xəbərlər
6 Mart 2026 17:41
“Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunları kifayət qədər maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçdi”.

Bu sözləri AFFA-nın Məşqçilərin maarifləndirmə şöbəsinin müdiri Aslan Kərimov deyib.

Onun sözlərinə görə, 1/4 final mərhələsinin qarşılaşmalarında hansısa komandanın aşkar üstünlüyü hiss olunmayıb: “Demək olar ki, mübarizə bərabər səviyyədə getdi. “Qarabağ” – “Şamaxı” və “Qəbələ” – “Sabah” qarşılaşmaları daha gərgin və dramatik alındı. “Sumqayıt” – “Zirə” və “Kəpəz” – “Turan Tovuz” cütlüklərində isə qaliblər qələbəni nisbətən rahat qazandılar. Məsələn, Tovuz klubunun ilk matçda əldə etdiyi 2:0 hesablı üstünlük onlara cavab görüşündə daha rahat oynamaq imkanı verdi”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu yarımfinalda bəzi komandaların iştirak etməməsinin müəyyən mənada gözlənilməz olduğunu söyləyib:

“Bu mərhələdə ən azından “Neftçi”ni görmək istəyərdim. Amma təəssüf ki, komanda bu raunda qədər irəliləyə bilmədi. Digər komandalardan istər “Şamaxı”, istərsə də “Kəpəz” 1/4 finala qədər böyük mübarizə apararaq gəlib çıxdılar. Onlar buna layiq idilər”.

Mütəxəssis “Qəbələ”nin öz meydanında penaltilər seriyasında məğlub olmasını isə müəyyən amillərlə əlaqələndirib:

“Qəbələ” kimi komandaların turnir təcrübəsi var və bu, müəyyən hallarda onların üstünlüyünə çevrilə bilir. Lakin bu dəfə rəqib çempionatın liderlərindən olan “Sabah” idi. Buna görə də nəticəni böyük sürpriz hesab etmək olmaz. “Qəbələ” gənc və perspektivli komandadır, heyətdə həm yerli futbolçular, həm də legionerlər var. Onlar güclü rəqibə qarşı layiqli mübarizə apardılar və matçı penaltilər seriyasına qədər gətirməyi bacardılar. Penaltilər seriyasında məğlubiyyət müəyyən mənada komandanın psixoloji durumundan və təcrübə çatışmazlığından qaynaqlanır. Son qarşılaşmalarda “Qəbələ”nin penalti statistikasına baxanda maraqlı məqamlar görmək olar. Daxili çempionatda da komanda bir neçə dəfə penaltilərdən yararlana bilməyib. Üstəlik, bu hallar daha çox taleyüklü görüşlərdə baş verib. Belə anlarda futbolçular üzərlərində böyük məsuliyyət hiss edirlər və həyəcan artır. Bu da səhvlərə gətirib çıxarır”.

Veteran futbolçu yarımfinal mərhələsinin də maraqlı mübarizə vəd etdiyini vurğulayıb:

“Qarabağ” – ”Sabah” görüşünü müəyyən mənada erkən final kimi də qiymətləndirmək olar. Hər iki komandanın kuboku qazanmaq üçün kifayət qədər potensialı var. Amma “Turan Tovuz” və “Zirə”ni də unutmaq olmaz. Kubok oyunları çempionat matçlarından fərqli olur və burada hər cür sürpriz mümkündür. Fikrimcə, yarımfinala yüksələn dörd komandanın hər birinin kuboku qazanmaq şansı var. Bu mərhələdə komandaların fiziki durumu, yorğunluğu, keçirdikləri oyunların sayı, motivasiya səviyyəsi və hətta xırda detallar belə nəticəyə ciddi təsir edə bilər”.

