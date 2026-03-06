“Mançester Yunayted” PSJ-nin hücumçusunu Reşfordun əvəzedicisi kimi görür

“Mançester Yunayted” Markus Reşfordun yerinə PSJ-nin hücumçusu Bredli Barkolanı transfer edə bilər.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, “Barselona” hazırda icarədə olan Reşfordu transfer edərsə, İngiltərə klubu parisli hücumçunu transfer etməyə çalışacaq. Barkoladan əlavə, Mançester klubu daha dörd oyunçunu nəzərdən keçirir: Yann Diomande (“RB Leypsiq”), Xesus Rodríges (“Komo”), Martial Qodo (“Strasburq”) və Ilymane Ndiaye (“Everton”).
Bu mövsüm Barkola PSJ-də bütün turnirlərdə 35 oyuna çıxıb, doqquz qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.