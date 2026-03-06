7 Mart 2026
AZ

“Mançester Yunayted” PSJ-nin hücumçusunu Reşfordun əvəzedicisi kimi görür

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 23:46
68
“Mançester Yunayted” PSJ-nin hücumçusunu Reşfordun əvəzedicisi kimi görür

“Mançester Yunayted” Markus Reşfordun yerinə PSJ-nin hücumçusu Bredli Barkolanı transfer edə bilər.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, “Barselona” hazırda icarədə olan Reşfordu transfer edərsə, İngiltərə klubu parisli hücumçunu transfer etməyə çalışacaq. Barkoladan əlavə, Mançester klubu daha dörd oyunçunu nəzərdən keçirir: Yann Diomande (“RB Leypsiq”), Xesus Rodríges (“Komo”), Martial Qodo (“Strasburq”) və Ilymane Ndiaye (“Everton”).

Bu mövsüm Barkola PSJ-də bütün turnirlərdə 35 oyuna çıxıb, doqquz qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”ın keçmiş oyunçusu: “Çempionşipdə “Tottenhem”lə oynamaq arzusundayam”
01:23
Dünya futbolu

“Arsenal”ın keçmiş oyunçusu: “Çempionşipdə “Tottenhem”lə oynamaq arzusundayam”

İqor Tüdorun komandası 29 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində 16-cı yerdədir
“İnter Mayami”nin sahibi Lionel Messinin klubdakı illik maaşını açıqlayıb
00:05
Dünya futbolu

“İnter Mayami”nin sahibi Lionel Messinin klubdakı illik maaşını açıqlayıb

Messi 2023-cü ildə “İnter Mayami”yə qoşulub
“Bavariya” və “İnter” Şade ilə maraqlanır
6 Mart 23:31
Dünya futbolu

“Bavariya” və “İnter” Şade ilə maraqlanır

Bu mövsüm Şade bütün yarışlarda 29 oyunda meydana çıxıb
“Elçe”nin hücumçusu cinsi təcavüzə görə 10,5 il həbs cəzası ilə üzləşib
6 Mart 22:45
Dünya futbolu

“Elçe”nin hücumçusu cinsi təcavüzə görə 10,5 il həbs cəzası ilə üzləşib

Rafael Mir daha əvvəl 2024-cü ildə bu iş üzrə həbs olunmuşdu
“Mançester Yunayted” Onananın transferi üçün 45-50 milyon avro tələb edir
6 Mart 22:29
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Onananın transferi üçün 45-50 milyon avro tələb edir

29 yaşlı qapıçı sentyabr ayından bəri "Trabzonspor"da oynayır
Maquayr dava işini bağlamaq üçün rüşvət verməkdən imtina edib - Daily Mail
6 Mart 21:19
Dünya futbolu

Maquayr dava işini bağlamaq üçün rüşvət verməkdən imtina edib - Daily Mail

İngilis futbolçu adının təmizə çıxarılmasını tələb edərək təklifi qəti şəkildə rədd edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub