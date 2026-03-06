“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU

AFFA İntizam Komitəsi “Sabah”ın köməkçi məşqçisi Valerio Zuddası “Qarabağ”la keçirilən Azərbaycan Premyer Liqasının 22-ci tur oyununda etdiyi qeyri-etik jestə görə cəzalandırmayıb.
İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun səbəbi kimi komitənin sədri Erkin Hüseynov görüşün hakimlər briqadası və AFFA nümayəndələri tərəfindən müvafiq protokolda yazılmamasını göstərib.
Görüntüdən də aydın olur ki, Valerio Zuddas açıq-aşkar “Qarabağ”ın üzvlərinə qarşı ədəbsiz jest edir.
Bu görüntülərdən sonra AFFA İntizam Komitəsinin hansı qərar verəcəyi maraqla gözlənilir.