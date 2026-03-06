6 Mart 2026
AZ

“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 17:17
75
“Sabah”ın məşqçisinin “Qarabağ”a etdiyi qeyri-etik jestin VİDEOSU

AFFA İntizam Komitəsi “Sabah”ın köməkçi məşqçisi Valerio Zuddası “Qarabağ”la keçirilən Azərbaycan Premyer Liqasının 22-ci tur oyununda etdiyi qeyri-etik jestə görə cəzalandırmayıb.

İdman.Biz teleqraf.az-a istinadən xəbər verir ki, bunun səbəbi kimi komitənin sədri Erkin Hüseynov görüşün hakimlər briqadası və AFFA nümayəndələri tərəfindən müvafiq protokolda yazılmamasını göstərib.

Görüntüdən də aydın olur ki, Valerio Zuddas açıq-aşkar “Qarabağ”ın üzvlərinə qarşı ədəbsiz jest edir.

Bu görüntülərdən sonra AFFA İntizam Komitəsinin hansı qərar verəcəyi maraqla gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”
17:41
Futbol

Aslan Kərimov: “Qarabağ” - “Sabah” görüşünü erkən finalı kimi qiymətləndirmək olar”

Veteran futbolçu yarımfinal mərhələsinin də maraqlı mübarizə vəd etdiyini vurğulayıb
“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır
17:29
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz” iki futbolçu ilə yollarını ayırır

Hər iki oyunçu baş məşqçi Kurban Berdıyevin etimadını qazana bilməyib
Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb - FOTO/VİDEO
17:05
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan çempionatlarında fevralın ən yaxşı qol müəllifləri açıqlanıb - FOTO/VİDEO

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Kəpəz” klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib
16:20
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” klubunda struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

Klubun strukturunda iki vəzifə üzrə dəyişiklik edilib
“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO
16:16
Futbol

“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO

Əli Bəşirovun oyunu artıq bəzi xarici klubların da diqqətini cəlb edib
Emmanuel Addai “Qarabağ”dan ayrılır: Avropa nəhəngləri növbəyə durub
16:04
Futbol

Emmanuel Addai “Qarabağ”dan ayrılır: Avropa nəhəngləri növbəyə durub

Qanalı vinger üçün İtaliya, İngiltərə və Almaniya klubları mübarizə aparır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir