6 Mart 2026
AZ

“Arsenal” yayda beş oyunçunu sata bilər – The Telegraph

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 19:31
101
“Arsenal” yayda beş oyunçunu sata bilər – The Telegraph

“Arsenal” bu yay Premyer Liqanın maliyyə qaydalarına uyğunlaşmaq üçün ən azı bir əsas heyət oyunçusunu və ya ən yaxın ehtiyat oyunçularından birini satmaq məcburiyyətində qalacaq.

İdman.Biz bu barədə “The Telegraph”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, yarımmüdafiəçi və komanda kapitanı Martin Odeqaard satışa çıxarılan namizədlərdən biridir. Akademiya məzunlarından ikisinin - İtan Nvaneri və Mayls Lyuis-Skellinin də ayrılması nəzərdən keçirilib. Həmçinin qeyd olunur ki, cinah oyunçusu Qabriel Martinelli və müdafiəçi Ben Uaytın “topçular”dan ayrılma ehtimalı yüksəkdir.

Premyer Liqanın 30 oyunundan sonra “Arsenal” 67 xala malikdir və birinci yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Liverpul” Dimarko uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
20:01
Dünya futbolu

“Liverpul” Dimarko uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm Dimarko bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb
“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir
18:45
Dünya futbolu

“Real Madrid” Rodri və Şlotterbekin transferi üçün 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

Rodrinin bazar dəyəri 75 milyon avrodur
Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş
18:29
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş

Portuqaliyalı oyunda sağ ayağındakı problemlər səbəbindən əvəzlənib
Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi
17:59
Futbol

Rafa Mirə ağır cəza tələbi: 10 ildən çox həbs təhlükəsi

Prokurorluq “Elçe”nin hücumçusu üçün ittiham aktını hazırlayıb

“Real”da ciddi itki: Mbappe heyətə salınmadı
16:29
Futbol

“Real”da ciddi itki: Mbappe heyətə salınmadı

Fransız ulduz həm “Selta”, həm də “Mançester Siti” ilə oyunları qaçıra bilər
“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO
16:16
Futbol

“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubuna gedir - VİDEO

Əli Bəşirovun oyunu artıq bəzi xarici klubların da diqqətini cəlb edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir