“Bu, mənim məsuliyyətimdir” - Flik “Barselona”nın zədəli oyunçuları barədə

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Dieter Flik İspaniya La Liqasının 27-ci turunda “Atletik Bilbao” ilə oyundan əvvəl komandanın yüksək zədə yükünə toxunub.
“Zədə vəziyyətindən məmnun deyiləm. Nəyi yaxşılaşdırmaq lazım olduğunu anlamalıyıq. Amma bu, həmişə mənim məsuliyyətimdir. Bu, həkimlər və ya fizioterapevtlər deyil, mənim məsuliyyətimdir. Əgər bir şey baş verərsə, gələcəkdə inkişaf edə və oxşar səhvləri təkrarlamayaq üçün bu barədə hər kəslə danışıram. Bəzən səhv edirsən, belə də olur. Bu cür vacib anlarda baş verən xoşagəlməz haldır, eyni zamanda digər oyunçulara öz keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı verir.
Nəticə etibarilə, La Masiadan yüksək keyfiyyətli oyunçularımız var və onlarla işləmək təcrübəmiz var. İş yükünü bölüşdürməliyik və bəlkə də digər oyunçular sabah oynayacaqlar”, - Sport.es Flikdən sitat gətirir.
Kataloniya klubunun “Atletik”lə oyundan əvvəl zədəlilər siyahısında Jül Kunde, Aleks Balde, Andreas Kristensen, Frenki de Yonq, Qavi və Robert Levandovski yer alıb.