6 Mart 2026
Kriştianu Ronaldunun zədəsi gözləniləndən daha ciddi imiş

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Mart 2026 18:29
88
“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi Jorje Jezuş komandasının hücumçusu Kriştianu Ronaldunun Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 24-cü turunda “Əl-Feyha” ilə oyunda zədə almasını şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, matç 3:1 hesabı ilə “Əl-Nəsr”in xeyrinə qurtarıb.

“O, son oyunda əzələ ağrısı səbəbindən meydanı tərk etdi. Müayinədən sonra məlum oldu ki, zədə gözləniləndən daha ciddidir və istirahət və sağalma tələb edir.

Kriştianu digər oyunçular kimi İspaniyaya səfər edib. Zədə üçün Madriddə onunla işləyən mütəxəssis tərəfindən müalicə tələb olunur. Ümid edirik ki, o, tez bir zamanda meydana qayıdıb komandaya kömək edəcək”, - deyə “A Bola” qəzeti Jezuşun sözlərini sitat gətirib.

Kriştianu Ronaldu matçın 11-ci dəqiqəsində penaltini qaçırıb, portuqaliyalı 81-ci dəqiqədə sağ ayağındakı problemlər səbəbindən əvəzlənib.

Bu mövsüm Ronaldu klubun heyətində bütün yarışlarda 26 oyun keçirib, 22 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

