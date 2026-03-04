4 Mart 2026
Futbol dünyasında gərgin gün: Avropada kubok və çempionat həyəcanı - AFİŞA

4 Mart 2026 10:10
Bu gün yaşıl meydanlarda bir neçə vacib qarşılaşma baş tutacaq. Azərbaycanda kubokun növbəti yarımfinalçısı müəyyənləşəcək, İngiltərədə isə çempionluq yarışı daha da qızışacaq.

İdman.Biz müəyyən olunmuş liqalar üzrə bu günün oyun proqramını təqdim edir:

Azərbaycan Kuboku (1/4 final, cavab oyunu)
19:00 “Qarabağ” - “Şamaxı”

Türkiyə Kuboku (Qrup mərhələsi)
15:30 “Erzurumspor” - “Keçiörengücü”
21:30 “Beşiktaş” - “Rizespor”
21:30 “Qaziantep” - “Fənərbağça”
21:30 “Beyoğlu Yeni Çarşı” - “Kocaelispor”

İngiltərə Premyer Liqası
23:30 “Aston Villa” - “Çelsi”
23:30 “Brayton” - “Arsenal”
23:30 “Fulhem” - “Vest Hem”
23:30 “Mançester Siti” - “Nottinqem Forest”
00:15. “Nyukasl” - “Mançester Yunayted”

İspaniya Kral Kuboku (Yarımfinal, cavab oyunu)
23:59 “Real Sosyedad” - “Atletik”

İspaniya La Liqası
22:00 “Rayo Vallekano” - “Real Oviedo”

İtaliya Kuboku (Yarımfinal, ilk oyun)
23:59 “Latsio” - “Atalanta”

Almaniya Bundesliqası
23:30 “Hamburq” - “Bayer Leverkuzen”

Fransa Kuboku (1/4 final)
23:30 “Loryan” - “Nitsa”
23:59 “Olimpik” - “Tuluza”

İdman.Biz
Məqalədə:

