“Vankuver Uaytkeps” Messiyə görə azarkeşlərə 347 min dollar ödəyəcək

MLS komandası “Vankuver Uaytkeps” “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messiyə görə 347.000 dollar cərimə ödəyəcək.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, məhkəmə 2024-cü ildə “Vankuver”ə qarşı qaldırılan kollektiv iddia iddiasını təmin edib. Azarkeşlər futbol komandasını matçın reklam materiallarında Messinin şəklini istifadə etdiyinə görə məhkəməyə veriblər. Belə ki, argentinalı futbolçu həmin oyun üçün heyətə daxil edilməyib.
Qeyd olunur ki, oxşar vəziyyət “İnter Mayami”nin reklam materiallarında şəkilləri istifadə edilən Serxio Buskets və Luis Suaresin “Uaytkeps” heyətində olmaması səbəbindən yaranıb. Qeyd olunur ki, azarkeşlərdən biri oyun üçün İtaliyadan Vankuverə gedib, lakin Messini meydanda görməyib.
Vurğulanır ki, azarkeşlər özləri pul kompensasiyası almayacaqlar və bütün gəlir xeyriyyə təşkilatlarına bağışlanacaq.