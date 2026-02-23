23 Fevral 2026
AZ

Kimmiхdən klub rəhbərliyinə irad: “Əgər belə oynasaq...”

23 Fevral 2026 08:42
Kimmiхdən klub rəhbərliyinə irad: “Əgər belə oynasaq...”

“Bayern”in yarımmüdafiəçisi Coşua Kimmiх idman direktoru Maks Eberlin onun ünvanına səsləndirdiyi sərt tənqidlərə cavab verib. Almaniya Bundesliqasının 23-cü turunda “Ayntraхt”a qarşı keçirilən və 3:2 hesabı ilə başa çatan matçda Kimmiхin riskli ötürməsi rəqibin qol vurmasına səbəb olmuşdu.

İdman.Biz xəbər verir ki, Maks Eberl həmin epizodu “xarakiri” adlandıraraq Kimmiхi lüzumsuz risk etməkdə günahlandırmışdı. Kimmiх isə öz növbəsində bu tənqidlərlə razılaşmayaraq bildirib ki, riskli qərarlardan qaçmaq komandanın oyun kimliyinə zərər verə bilər.

“Əgər biz hər dəfə ehtiyatlı davransaq və risk etməsək, o zaman rəqiblər bizi daha çox və daha asan sıxacaqlar. Bizim oyun tərzimiz topla oynamaq və vəziyyətlərdən futbolla çıxmaqdır. Çox ehtiyatlı qərarlar bizim futbol kimliyimizi məhv edə bilər”, – deyə Kimmiх jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib.

Qeyd edək ki, sözügedən epizodda Kimmiх rəqib təzyiqi altında cərimə meydançası daxilində Kim Min-Jeyə riskli ötürmə vermiş, nəticədə rəqib futbolçu Arnaud Kalimuendo topu ələ keçirərək qol vurmuşdu. Eberl bu barədə danışarkən müdafiəçilərin bəzən sadəcə “yanğını söndürməli” və topu uzaqlaşdırmalı olduqlarını vurğulamışdı.

