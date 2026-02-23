Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

23 Fevral 2026
Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub

23 Fevral 2026 15:41
Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub

18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində sonuncu matçına çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, , yığma beşinci yer uğrunda görüşdə Tacikistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

Görüş rəqibin qələbəsi ilə bitib - 1:0.

Qeyd edək ki, U-18 daha əvvəl keçirdiyi matçlarda Rusiya (1:7) və Özbəkistana (1:3) məğlub olub, Belarusa qalib gəlib - 1:0.

