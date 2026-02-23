“Məktəbli Kuboku”nun bölgələr üzrə final oyunları başa çatdı - FOTO

AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən “Məktəbli Kuboku” turnirinin bölgələr üzrə final oyunları keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, final görüşlərinin iştirakçılarına AFFA tərəfindən hədiyyələr təqdim edilib.
7-ci sinif oğlanlar, 5-ci sinif oğlan və qızların həlledici matçlarında qeydə alınmış nəticələrlə sizi tanış edirik:
Qobustan
5-ci sinif qızlar: 3 saylı məktəb - 1 saylı məktəb – 2:0
5-ci sinif oğlanlar: Cəmcəmli – 3 saylı məktəb – 0:4
7-ci sinif oğlanlar: 1 saylı məktəb - 3 saylı məktəb – 1:2
Şamaxı
5-ci sinif qızlar: Avropa liseyi – 3 saylı məktəb – 1:2
5-ci sinif oğlanlar: 9 saylı məktəb – 3 saylı məktəb – 4:2
7-ci sinif oğlanlar: Sabir qəsəbəsi - 9 saylı məktəb – 1:5
Şirvan
5-ci sinif qızlar: 5 saylı məktəb – 1 saylı məktəb – 1:2
5-ci sinif oğlanlar: 10 saylı məktəb – 3 saylı məktəb – 0:1
7-ci sinif oğlanlar: 10 saylı məktəb – 9 saylı məktəb (Təxirə salınıb)
Hacıqabul
5-ci sinif qızlar: 2 saylı məktəb – 3 saylı məktəb – 3:1
5-ci sinif oğlanlar: Muğan – Atbulaq – 3:2
7-ci sinif oğlanlar: Neyniman – Muğan – 0:4
Salyan
5-ci sinif qızlar: Kürsəngi - 6 saylı məktəb – 0:1
5-ci sinif oğlanlar: 1 saylı məktəb – Varlı kənd 1 saytlı məktəb – 4:0
7-ci sinif oğlanlar: Sarvan - Qarabağlı kənd 1 saylı məktəb - 3:1
Neftçala
5-ci sinif qızlar: Bankə - Qədimkənd – 3:0
5-ci sinif oğlanlar: Baknə - 2 saylı məktəb – 3:0
7-ci sinif oğlanlar: 1 saylı məktəb - Bankə - 2:5
Biləsuvar
5-ci sinif qızlar: Nərimankənd – Çaylı – 2:3
5-ci sinif oğlanlar: Təzəkənd - Bəydili – 1:2
7-ci sinif oğlanlar: Dövrüşlü - Bəydili – 2:3
Cəbrayıl
5-ci sinif qızlar: 10 saylı məktəb - 14 saylı məktəb – 3:2
5-ci sinif oğlanlar: Mehdili - Yuxarı Mərcanlı – 4:5
7-ci sinif oğlanlar: 10 saylı məktəb - Böyük Mərcanlı – 4:2
Qeyd: Hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək.