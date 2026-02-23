23 Fevral 2026
AZ

“Kəpəz”də QALMAQAL: “Büdcəni öz maraqlarına uyğun xərcləyiblər”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 Fevral 2026 12:45
132
“Kəpəz”də QALMAQAL: “Büdcəni öz maraqlarına uyğun xərcləyiblər”

Gəncənin deputatı Müşfiq Cəfərov sosial şəbəkə hesabında “Kəpəz” futbol klubunun hazırkı vəziyyəti ilə bağlı paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, deputat paylaşımında “Kəpəz”in inkişafı üçün Gəncədə dövlətimiz və dövlət başçımız tərəfindən həyata keçirilən bütün infrastruktur layihələrinin demək olar ki, yekunlaşdığını bildirib.

O vurğulayıb ki, yalnız əsas stadionun ot örtüyü qalıb, o da yaxın zamanlarda tamamlanacaq və komanda öz oyunlarını doğma şəhərində keçirəcək.

“Bir il öncə klubun idarə heyəti olaraq sponsor axtarışında idik. Bir təklif gəldi Adil Vəliyev adlı şəxsdən, düzü, tanıdığım birisi deyildi, dedilər Adnan Əhmədzadənin (o zaman dövlətə qarşı iqtisadi xəyanətdə ittiham edilərək DTX tərəfindən həbs olunmamışdı) işlərini aparır. Adil Vəliyevlə “Kəpəz”in İdarə Heyətinin sədri İlqar Nadiri bir neçə dəfə görüş keçirdi. Bizim istəyimiz o idi ki, nə olursa olsun, bir tək “Kəpəz” irəli getsin.

Biz "hə" dedik! Klubun rəhbərliyi dəyişdirildi, kölgəyə çəkilən Adil Vəliyev sanki əvvəlcədən hadisələri planlayırmış kimi, nüfuzlu iş adamı Namiq Qədirovu irəli verib onun sədr olmasını istədi. Amma Qədirovun “Kəpəz”də qalması çox çəkmədi. Onun ən yaxın adamları, qohumu Erkin İbrahimov və dostu Fərman Əlizadə Namiq Qədirovu plan qurub klubdan uzaqlaşdırdılar. Kluba ən çətin günlərində dəstək olmuş, heç vaxt “Kəpəz”i yarıyolda buraxmayan insanların da komandadan çıxarılması prosesinə start verildi.

Adil Vəliyev özü sədr olub klubu tək idarə etməyə başladı. Hazırda onun özü də “Kəpəz”dən çox-çox kənardadır, kluba diqqət, maliyyə ayırmır, özünün ən etibarlı silahdaşı, “Agrosport”un rəhbəri Fərman bəy ötən mövsümdə klubla əməkdaşlıqda 3 meydançanın xidmət ödənişini 12 min manata etdiyi halda, necə olur ki, indi 2 meydançanın xidməti 24 min manat olur?

Burdan belə nəticə formalaşır: Erkin İbrahimov - Fərman Əlizadə cütlüyü klubu bərbad şəkildə idarə etməklə büdcəni öz maraqlarına uyğun formada xərcləyiblər. Əgər buna da idarəçilik demək mümkündürsə. Nəticələr, hər gün klubda baş verən olaylar, kənardan idarə edilən bərbad, sahibsiz “Kəpəz” mətbuatın, ictimaiyyətin müzakirə mövzusudur…” - deyə paylaşımda qeyd edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”
16:17
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”

27 yaşlı müdafiəçi “Kəpəz” üzərində 1:0 hesablı qələbəni belə şərh edib
Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB
15:41
Futbol

Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

U-18 yığmamız beşinci yer uğrunda Tacikistanla üz-üzə
“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO
15:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO

İcraçı direktor futbolçunun nizam-intizamlı olduğunu vurğulayıb
“Neftçi”nin ukraynalı futbolçusu: “Uğurlu nəticələrimiz komandada yaxşı ab-hava yaradıb”
14:34
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin ukraynalı futbolçusu: “Uğurlu nəticələrimiz komandada yaxşı ab-hava yaradıb”

O, mövsümün sonunda hər şeyin mümkün olacağına inandığını söyləyib
Qurban Qurbanov Toral Bayramovun “Nyukasl”la oyunda gündəm olan gülüşündən danışdı - VİDEO
14:27
Futbol

Qurban Qurbanov Toral Bayramovun “Nyukasl”la oyunda gündəm olan gülüşündən danışdı - VİDEO

O, bu hadisə barədə çox detallara girməyin lazım olmadığını bildirib
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Nyukasl”la bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq” - VİDEO
14:18
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu: “Nyukasl”la bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq” - VİDEO

O, İngiltərədəki görüşdə bacardıqlarını ortaya qoyacaqlarını bildirib
“Kəpəz”in kapitanı: “Əsas rəqiblərimizin bir-biri ilə oyunu var”
14:05
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in kapitanı: “Əsas rəqiblərimizin bir-biri ilə oyunu var”

“Kəpəz” turnir cədvəlində 11-ci pillədədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı