Meksikadakı iğtişaşlar fonunda tennis turniri barədə qərar qəbul edilib - YENİLƏNİB + FOTO

Ölkədə iğtişaşlar baş versə də Meksikada keçirilən tennis üz “ATP 500” turniri ləğv edilmir. Turnir planlaşdırıldığı kimi keçiriləcək və əməliyyat fəaliyyəti normal rejimdə davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ATP 500” turnirinin təşkilat komitəsi məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, Meksikada dünən tanımış narko-tacir Nemesio Oseqera Servantes zərərsizləşdirilib. Bu isə bir neçə ştatda, o cümlədən turizm bölgələrində zorakılığın artmasına səbəb olub. Hətta Meksikada bir sıra futbol qarşılaşmaları təhlükəsizlik səbəbindən təxirə salınıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ölkədə vəziyyət nüfuzlu narkokartel liderinin öldürülməsindən sonra kəskinləşib.
İdman.Biz xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, güc strukturları “Yeni Nəsil Xalisko” kartelinin rəhbəri, “El Menço” ləqəbli lideri zərərsizləşdirib. Təxminən 19 min üzvü olduğu bildirilən qruplaşma isə qisas alacaqlarını və hətta mülki şəxsləri də hədəfə ala biləcəklərini bəyan edib.
Artan zorakılıq fonunda kütləvi tədbirlərin, o cümlədən futbol oyunlarının təhlükəsizlik məqsədilə dayandırılması qərara alınıb.