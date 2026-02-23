Bu gün “Neftçi”nin əfsanəvi hücumçusunun doğum günüdür - FOTO

Bu gün ölkə futbolunun vizit kartı, əfsanəvi hücumçu Anatoli Banişevskinin doğum günüdür.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Neftçi” Peşəkar Futbol klubu A.Banişevski ilə bağlı paylaşım edib.
Bildirilib ki, 1946-cı il fevralın 23-də Bakıda anadan olan A.Banişevski 1964-1978-ci illər ərzində “Neftçi”də 318 rəsmi oyun keçirib, 136 qola imza atıb.
O, 1964-cü ildə SSRİ çempionatının ən yaxşı debütantı seçilib, 1965, 1966 və 1967-ci illərdə isə “33 ən güclü futbolçu” sırasına düşüb. 1966-cı ildə “Neftçi” ilə SSRİ çempionatının bürünc mükafatçısı olan “Banya” SSRİ yığma komandasının heyətində 1966-cı ildə dünya çempionatının bürünc, 1972-ci ildə isə Avropa çempionatının gümüş medallarını qazanıb. 1981-1982-ci illərdə komandamızın məşqçisi olub.
1996-cı ildə “Şöhrət ordeni” ilə təltif olunan əfsanə 1997-ci il dekabrın 10-da dünyasını dəyişib və İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub.