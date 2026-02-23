23 Fevral 2026
AZ

Premyer Liqa: Son doqquz mövsümün ən aşağı göstəricisi təkrarlandı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 Fevral 2026 11:42
118
Premyer Liqa: Son doqquz mövsümün ən aşağı göstəricisi təkrarlandı

Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turunun beş oyununda 5 qol vurulub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, “Turan Tovuz” “Zirə”ni evdə, “Araz-Naxçıvan” “Karvan-Yevlax”ı səfərdə 2, “Sabah” öz meydanında “Kəpəz”i 1 qolla məğlub edib.

“Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması isə təxirə salınıb.

Baş tutan beş görüşdə orta məhsuldarlıq 1,00-a bərabər olub. Bu, mövsümün yeni antirekordudur.

Ardıcıl ikinci turda məhsuldarlıq antirekordu qeydə alınır. Ötən turun altı matçında 8 qol vurulmuşdu. Orta məhsuldarlıq 1,33-ə bərabər idi.

Orta məhsuldarlığın 1,00 olması son 9 mövsümün antirekordunun təkrarıdır. Belə göstərici sonuncu dəfə ötən mövsümün 12-ci turunda qeydə alınıb. 2024-cü il noyabrın 1-3-də keçirilən beş matçda 5 qol vurulub.

Qeyd edək ki, daha aşağı məhsuldarlıq sonuncu dəfə 2016/2017 mövsümünə təsadüf edib. İkinci turun dörd oyununda 3 qol vurulub və məhsuldarlıq 0,75 olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”
16:17
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu: “Üzərimizdə əlavə psixoloji yük hiss etmirik”

27 yaşlı müdafiəçi “Kəpəz” üzərində 1:0 hesablı qələbəni belə şərh edib
Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB
15:41
Futbol

Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirindəki sonuncu matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

U-18 yığmamız beşinci yer uğrunda Tacikistanla üz-üzə
“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO
15:13
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”dan meydanı özbaşına tərk edən futbolçu ilə bağlı BƏYANAT - VİDEO

İcraçı direktor futbolçunun nizam-intizamlı olduğunu vurğulayıb
“Neftçi”nin ukraynalı futbolçusu: “Uğurlu nəticələrimiz komandada yaxşı ab-hava yaradıb”
14:34
Azərbaycan futbolu

“Neftçi”nin ukraynalı futbolçusu: “Uğurlu nəticələrimiz komandada yaxşı ab-hava yaradıb”

O, mövsümün sonunda hər şeyin mümkün olacağına inandığını söyləyib
Qurban Qurbanov Toral Bayramovun “Nyukasl”la oyunda gündəm olan gülüşündən danışdı - VİDEO
14:27
Futbol

Qurban Qurbanov Toral Bayramovun “Nyukasl”la oyunda gündəm olan gülüşündən danışdı - VİDEO

O, bu hadisə barədə çox detallara girməyin lazım olmadığını bildirib
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Nyukasl”la bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq” - VİDEO
14:18
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu: “Nyukasl”la bizə yaraşmayan şəkildə oynadıq” - VİDEO

O, İngiltərədəki görüşdə bacardıqlarını ortaya qoyacaqlarını bildirib
“Kəpəz”in kapitanı: “Əsas rəqiblərimizin bir-biri ilə oyunu var”
14:05
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in kapitanı: “Əsas rəqiblərimizin bir-biri ilə oyunu var”

“Kəpəz” turnir cədvəlində 11-ci pillədədir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı