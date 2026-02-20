Klublararası dünya çempionatında inqilabi qərar: Komanda sayı 48-ə çatdırılır

Klublararası dünya çempionatının iştirakçı sayı növbəti turnirdən etibarən 32-dən 48-ə qaldırılacaq.
İdman.Biz “The Guardian” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, formatın dəyişdirilməsi Avropa nəhənglərinin təzyiqi ilə baş tutub. Xüsusilə təsnifat mərhələsini keçə bilməyən "Barselona" və "Mançester Yunayted" kimi klubların bu qərarda mühüm rol oynadığı bildirilir.
Qeyd edək ki, turnirin genişləndirilməsi klubların gəlirlərini artırmaq məqsədi daşıyır. Turnirin qalibi üçün nəzərdə tutulan mükafat fondu isə təxminən 50 milyon avro (100 milyon AZN) təşkil edəcək.