Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Turan Tovuz” klubu 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Bu qələbə ilə Tovuz klubu 37 xal toplayaraq turnir cədvəlində üçüncü yerə çıxıb. 35 xalı olan “Zirə” isə dördüncü yerə düşüb.
18:02
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda ikinci hissə start götürüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Turan Tovuz” klubu ilk hissədən sonra 2:0 irəlidədir.
17:46
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda ilk hissə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Turan Tovuz” klubu ilk hissədən sonra 2:0 irəlidədir.
17:20
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda yenidən hesab dəyişib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 19-cu dəqiqədə Xorxe Silva “Turan Tovuz” klubunu hesabda irəli çıxarıb - 2:0.
17:14
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda hesab açılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 11-ci dəqiqədə Filip Ozobiç “Turan Tovuz” klubunu hesabda irəli çıxarıb - 1:0.
17:00
Misli Premyer Liqasının 21-ci turunun “Turan Tovuz” - “Zirə” oyunu start götürüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunu hakim Rəvan Həmzəzadə idarə edir.
16:07
“Turan Tovuz” Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda “Azersun Arena”da “Zirə”ni qəbul edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 17:00-da start götürəcək qarşılaşmada meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:
“Turan Tovuz” 41. Sergey Samok 29. Filip Ozobiç 17. Rəhim Sadıxov 11. Ayxan Hüseynov 5. Roderik Miller 3. Enrike Silva 23. Alexandro Serrano 90. Joarlem Santos 15. Emmanuel Hakman (k) 32. Hayderson Hurtado 7. Xorxe Silva
Ehtiyat oyunçular: 1. Oleq Baklov 13. Mehman Hacıyev 4. Şəhriyar Əliyev 10. Xəyal Nəcəfov 88. Faiq Hacıyev 6. Fərid Yusifli 19. Roberto Olabe 9. Coş Cinnelli 8. David Tavareş 2. Mark Rene Mampassi
Baş məşqçi: Kurban Berdiyev
“Zirə”: 97. Tiaqo Silva 32. Qismət Alıyev (k) 8. İsmayıl İbrahimli 4. Ruan Renato 25. Enrike Kustodio 9. Davit Volkov 10. Giorgi Papunaşvili 30. Rikardo Martins 5. Ange Mutsinzi 17. Ayron Qomis 22. Eren Aydın
Ehtiyat oyunçular: 13. Aydın Bayramov 70. Namik Ələskərov 73. Anatoli Nuriyev 21. Hacıağa Hacılı 7. Rövlan Muradov 14. Elçin Əlicanov 19. Rüfət Abdullazadə 29. Ceyhun Nuriyev 26. Stefan Aka 28. Leroy Mikels 11. Junior Martins 6. Eldar Quliyev
Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov
Qeyd edək ki, Tovuz Şəhər Stadionun əlverişsiz olması səbəbindən “Turan Tovuz” klubu ev oyunlarını Bakı şəhərində keçirir.
09:20
Bu gün Misli Premyer Liqasında 21-ci turun oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, tura “Azersun Arena”da start veriləcək.
Günün ilk yarısında “Turan Tovuz” “Zirə”ni qəbul edəcək. “Turan Tovuz” 34 xalla turnir cədvəlində dördüncü pillədə qərarlaşıb. “Zirə” 35 xalla üçüncü sıradadır.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 21-ci tur
20 fevral (cümə)
17:00. “Turan Tovuz” - “Zirə”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov
VAR: Kamranbəy Rəhimov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev
“Azersun Arena”
Qeyd edək ki, tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.