Karlo Ançelotti: “Braziliya millisi ilə müqaviləmi dörd il uzadacağam”

Karlo Ançelotti Braziliya millisini 2030-cu ilə qədər çalışdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, italyan mütəxəssis 2025-ci ilin may ayında Braziliya millisini idarə etməyə başlayıb. Onun rəhbərliyi altında komanda səkkiz oyun keçirib və dördündə qalib gəlib.
“Düşünürəm ki, Braziliya millisi ilə müqaviləmi dörd il uzadacağam.
Bu, mənim üçün yeni bir işdir, amma mən bundan çox təsirləndim”, - deyə Cənubi Amerika komandasının baş məşqçisi Movistar-a verdiyi müsahibədə bildirib.