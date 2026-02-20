Maradonanın oğlu Kivu barədə: “Atam haqqında danışmazdan qabaq ağzını yaxalamalıdır”

Dieqo Maradonanın oğlu Dieqo Armando Maradona Sinaqra, İtaliya A Seriyasının 25-ci turunda “nerazzurri”nin “Yuventus” üzərində 3:2 hesablı qələbəsindən sonra “İnter”in baş məşqçisi Kristian Kivunu dediklərinə görə tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Maradona Sinaqra Kivunun atası haqqında danışmazdan əvvəl ağzını yaxlamalı olduğunu deyib.
“Atam haqqında sözləri? “İnter”in baş məşqçisinin dediklərinə diqqətlə qulaq asdım və atamı bu işə qarışdırmağa ehtiyac yox idi.
Bu, onun xırdaçılığını və vurulan “əsrin qolu”nu unudaraq hələ də həmin əllə oynama haqqında danışanların xırdaçılığını nümayiş etdirir. Klubuna bağlılığından asılı olmayaraq, atam haqqında danışarkən öncə ağzını yaxalamalıdır. Əgər o, atamın oyunçu kimi 1%-i olsaydı, mən bunu qəbul edərdim, amma bu belə deyil”, - deyə “TyC Sports” Maradona Sinaqradan sitat gətirir.
Oyundan sonrakı mətbuat konfransında Kivu “Yuventus”un müdafiəçisi Pyer Kalulunun meydandan qovulmasını Maradonanın 1986-cı ildə Meksikada keçirilən Dünya Kubokunda İngiltərəyə qarşı vurduğu “Tanrının əli” qolu ilə əlaqələndirib.
Kivu deyib: “Maradona əli ilə qol vurandan və heç kim ona heç nə deməyəndən bəri hər bazar günü belə bir şey olur”.
Bu açıqlama Maradonanın oğlunun kəskin reaksiyasına səbəb olub.