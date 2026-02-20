21 Fevral 2026
AZ

“Liverpul” “Yuventus”un müdafiəçisi ilə maraqlanır

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 Fevral 2026 07:14
258
“Liverpul” “Yuventus”un müdafiəçisi ilə maraqlanır

“Mançester Yunayted” və “Liverpul” yay transfer pəncərəsində “Yuventus”un yarımmüdafiəçisi Kefren Türam-Yulyeni mümkün müdafiəçi kimi nəzərdən keçirirlər.

İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.

Mənbənin məlumatına görə, hər iki İngiltərə nəhəngi 24 yaşlı futbolçunun Turin klubu ilə yeni uzunmüddətli müqavilə imzalamaq ehtimalının yüksək olduğunu da bilir. “Yuventus” fransız futbolçunu “komandanın növbəti dövrünün təməl daşı” hesab edir.

Bu mövsüm Türam-Yulien bütün yarışlarda 32 oyunda meydana çıxıb, iki qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zədəsi sağalan Messi MLS-in yeni mövsümdəki ilk matçında oynayacaq
04:35
Dünya futbolu

Zədəsi sağalan Messi MLS-in yeni mövsümdəki ilk matçında oynayacaq

Hücumçunun yeni MLS mövsümünün açılış oyununda iştirakı şübhə altında idi
La Liqa: “Atletik Bilbao” “Elçe”ni Quruzetanın qolları sayəsində məğlub edib
02:23
Dünya futbolu

La Liqa: “Atletik Bilbao” “Elçe”ni Quruzetanın qolları sayəsində məğlub edib - VİDEO

25 turdan sonra “Atletik” 34 xalla səkkizinci yerdədir
Bundesliqa: “Mayns” və “Hamburq” heç-heçə oynayıblar
02:16
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Mayns” və “Hamburq” heç-heçə oynayıblar

Bu oyundan sonra “Mayns” turnir cədvəlində 13-cü yerə yüksəlib
A Seriyası: “Sassuolo” “Verona”nı darmadağın edib
02:09
Dünya futbolu

A Seriyası: “Sassuolo” “Verona”nı darmadağın edib

“Sassuolo” 35 xalla 8-ci “Verona” isə 15 xalla sonuncu yerdədir
Fransa çempionatı: “Marsel” “Brest”ə məğlub olub
01:54
Dünya futbolu

Fransa çempionatı: “Marsel” “Brest”ə məğlub olub

23 turdan sonra “Marsel” 40 xalla dördüncü yerdədir
“Barselona” oyunçuları ötən mövsümün oyun prinsiplərinə qayıtmaq istəyirlər
01:41
Dünya futbolu

“Barselona” oyunçuları ötən mövsümün oyun prinsiplərinə qayıtmaq istəyirlər

Flik və məşqçilər heyəti oyunçuların rəylərindən məmnun qalıblar
Kazemiro ilə “İnter Mayami” və “San Paulo” klubları maraqlanır
01:20
Dünya futbolu

Kazemiro ilə “İnter Mayami” və “San Paulo” klubları maraqlanır

Kazemiro bu mövsüm “Mançester Yunayted”in heyətində 25 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur