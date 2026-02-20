Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

“Arsenal”ın cinah oyunçusu Bukayo Saka London klubu ilə müqavilənin müddətini uzatdıqdan sonra İngiltərə Premyer Liqasında ən çox qazanan beş oyunçu arasında yer alıb.
İdman.Biz bu barədə “Daily Mailə istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq.
“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand Premyer Liqada ən çox qazanan oyunçudur və həftədə 525.000 funt sterlinq qazanır.
İngiltərə Premyer Liqasında ən çox qazanan 10 oyunçunun siyahısı belədir:
1. Erlinq Holand (“Mançester Siti”) – həftədə 525.000 funt sterlinq.
2. Məhəmməd Salah (“Liverpul”) – 400.000 funt sterlinq.
3. Kazemiro (“Mançester Yunayted") – 350.000 funt sterlinq.
4. Vircil van Deyk (“Liverpul”) – 350.000 funt sterlinq.
5. Bukayo Saka (“Arsenal”) – 300.000 funt sterlinq.
6. Bruno Fernandes (“Mançester Yunayted”) – 300 000 funt sterlinq.
7. Omar Marmuş (“Mançester Siti”) – 295 min funt sterlinq.
8. Aleksander İsak (“Liverpul”) – 280 min funt sterlinq.
9. Kay Havertz (“Arsenal”) – 280 000 funt sterlinq.
10. Qabriel Jezus (“Arsenal”) – 265 000 funt sterlinq.