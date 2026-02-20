Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular

Bu gün Misli Premyer Liqasında 21-ci tura start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək tur çərçivəsində ümumilikdə beş qarşılaşma keçiriləcək.
Qarşıdakı oyunlarda dörd futbolçu cəza səbəbindən komandalarına kömək edə bilməyəcək. Cəzalı oyunçulardan ikisi debütant “İmişli”nin heyətindədir. Son turda qırmızı vərəqə alan Dioqo Almeyda avtomatik olaraq növbəti matçı buraxacaq. Həzrət İsayev isə mövsümdə dördüncü sarı vərəqəsini aldığı üçün cəzalı duruma düşüb.
“Sumqayıt”ın hücumçusu Aleksandr Ramalinqom və “Kəpəz”in müdafiəçisi Məqsəd İsayev də bu turda meydana çıxa bilməyəcəklər. Hər iki futbolçu ötən qarşılaşmada qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb.
“Qarabağ”ın vingeri Kadi Borqes də qırmızı vərəqəyə görə diskvalifikasiya olunub. Lakin ağdamlıların “Neftçi” ilə oyunu təxirə salındığından, braziliyalı futbolçu cəzasını çəkmək üçün növbəti matçı gözləməli olacaq.