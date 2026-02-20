U-18 millimiz Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda məğlub olub - YENİLƏNİB

Bu gün 18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində keçirdiyi ikinci oyunda da uduzub.
İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda yer alan millimiz Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçirilən görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində qolu 5-ci dəqiqədə Pünhan Kərimov vurub.
Qeyd edək ki, U-18 ötən gün keçirdiyi ilk matçda Rusiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivinə 1:7 hesabı ilə məğlub olub. U-18 qrupda son oyununu fevralın 21-də Belarusa qarşı keçirəcək.
