PSJ Mbappeyə dörd milyon avro ödəyib

Fransanın PSJ klubunun rəhbərliyi Kilian Mbappeyə dörd milyon avro ödəyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “L’Equipe” nəşri məlumat yayıb.
Hücumçu ilə Paris təmsilçisi arasında məhkəmə çəkişmələri davam edir. Daha əvvəl məhkəmə PSJ-yə Kilian Mbappeyə 60,9 milyon avro ödəməyə məcbur etmişdi.
Bu məbləğə əməkhaqqı, bonuslar və hesablanmış faizlər daxildir. Mbappe 2018–2024-cü illərdə Fransa klubunun şərəfini qoruyub.
Forvard Paris klubunun heyətində ümumilikdə 308 oyun keçirib, 256 qol vurub və 110 məhsuldar ötürmə edib.
2024-cü ilin iyulunda Mbappe Real Madridə keçib. Tərəflər 2029-cu ilin ortalarınadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıblar.