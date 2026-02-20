“Nyukasl”la oyun “Qarabağ”ın mövsümdəki ən pis oyunu oldu” – Vəli Qasımovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Ölkəmizin futbol klubu “Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl” (1:6) qarşısında ağır məğlubiyyətlə Avropa kampaniyasını faktiki olaraq yekunlaşdırıb və turnirdə mübarizəni davam etdirmək şanslarını itirib. İndi Qurban Qurbanovun komandası tam şəkildə daxili çempionata fokuslana bilər; hazırda Ağdam təmsilçisi turnir cədvəlində ikinci yerdədir və lider “Sabah”dan dörd xal geri qalır.
Sual isə açıq qalır: Ağdam klubu çempionluğunu qoruya biləcəklərmi və hansı klublar Avrokuboklara vəsiqə qazanacaqlar?
İdman.Biz-ə açıqlamasında Azərbaycan futbolunun əfsanəvi hücumçusu Vəli Qasımov vəziyyəti belə dəyərləndirib:
“Nyukasl”la Bakıdakı oyun Qarabağın bu mövsümdəki ən pis matçı oldu. Rəqib futbolçularımıza nəfəs almağa imkan vermirdi və tamamilə oyunu nəzarətdə saxlayırdı. Lakin indi komanda bütün resurslarını ölkə çempionatına yönəldə bilər; son zamanlar çətinliklə qazandıqları oyunlar bunu göstərir.
“Sabah” öz oyununu tapıb və hazırda çox stabil görünür. Amma liderlər arasındakı fərq çox kiçikdir, erkən çempionluğu müzakirə etmək olmaz. Rəqib qalib gələndə bir məğlubiyyət situasiyanı dərhal dəyişdirə bilər. Çempionluq uğrunda bütün mübarizə hələ qarşıdadır və bu mübarizə yalnız bu iki klub arasında olacaq.
Avrokuboklara vəsiqə uğrunda isə digər komandalar üçün vəziyyət çox qeyri-sabitdir, buna görə maraq finaladək qalacaq. Hazırda cədvəldə yerlərin son paylanmasını proqnozlaşdırmaq demək olar ki, mümkün deyil”.
Vəli Qasımov sözlərini yekunlaşdıraraq əlavə edib ki, mövsümün qalan hissəsi maraqlı və gərgin keçəcək.