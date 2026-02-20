21 Fevral 2026
Qurban Qurbanov İngiltərədə məşqdən imtina etdi

20 Fevral 2026 14:33
Qurban Qurbanov İngiltərədə məşqdən imtina etdi

“Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərədə "Nyukasl"a qarşı keçirəcəyi cavab oyunuöncəsi mətbuat konfransı və media nümayəndələri üçün açıq məşqi Bakıda olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, açıq məşq fevralın 22-də saat 20:15-də, baş məşqçi Qurban Qurbanovun iştirakı ilə mətbuat konfransı isə bir gün sonra saat 14:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda təşkil ediləcək.

Qeyd edək ki, fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə "Sent Ceyms Park" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

