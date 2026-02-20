21 Fevral 2026
AZ

Misli Premyer Liqası iki kanalda yayımlanacaq - BƏYANAT

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
20 Fevral 2026 15:40
85
Misli Premyer Liqası iki kanalda yayımlanacaq - BƏYANAT

Futbolun kütləviliyinin artırılmasını, dünyada bir nömrəli idman növünün daha geniş auditoriyaya çatdırılmasını və yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsini hər zaman prioritet vəzifə hesab edən AFFA Azərbaycan Premyer Liqası oyunlarının iki telenakalda yayımlanacağını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ölkənin ali futbol qurumunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Misli Premyer Liqasının yayım coğrafiyasını genişləndirmək məqsədilə AFFA turnirin eksklüziv yayımçısı “CBC Sport” və ölkənin ilk idman telekanalı olan “İdman TV” rəhbərliyi ilə müzakirələr aparıb.

Danışıqların nəticəsi olaraq qərara alınıb ki, bu mövsümdən etibarən Misli Premyer Liqasının hər turundan bir qarşılaşma “CBC Sport”la paralel olaraq “İdman TV” vasitəsilə də canlı yayımlansın. Yeni əməkdaşlıq çərçivəsində ilk yayımın 22-ci turda keçiriləcək “Qarabağ” – “Sabah” matçı olması nəzərdə tutulur.

Danışıqların uğurla yekunlaşmasını və hər iki telekanalın məsələyə göstərdiyi həssas yanaşmanı yüksək qiymətləndirən AFFA rəhbərliyi həmkar tərəfdaşlarına təşəkkür edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib
03:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib

“Qarabağ” həmçinin bilet nəzarəti qaydalarını pozmaqda ittiham olunub
İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək
00:07
Azərbaycan futbolu

İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək

Seçilən futbolçuların gələcəkdə İspaniyada baxışdan keçmək imkanı qazanacağı gözlənilir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb
20 Fevral 21:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”
20 Fevral 20:08
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”

Veysəl Rzayev fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib
Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər
20 Fevral 19:11
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər

Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub
“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir
20 Fevral 19:03
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir

İki nigeriyalı oyunçu yaxın zamanda Akademiyanın bazasında olacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi
20 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur