Quba PFK qış fasiləsində 12 futbolçu ilə yollarını ayırdı

Qış fasiləsi dövründə Quba Peşəkar Futbol Klubunda heyət dəyişiklikləri baş verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda bir sıra futbolçularla qarşılıqlı razılaşma əsasında yollarını ayırıb.
Quba təmsilçisi ilə vidalaşan oyunçular bunlardır: Elcan Hafizli, Zöhrab Əsədov, Nicat Oruclu, Ramin Süleymanov, Nihad Əliyev, Samir Ağayev, Ziya Məmmədli, Rüstəm Nuruyev, İbrahim Ağayarov, Elgün Əmiraslanov, İlham Yarəliyev və Elxan Qasımov.
Klubun yaydığı açıqlamada bildirilib ki, futbolçulardan bəziləri mövsümün gedişində komandadan ayrılsa da, digərləri sonadək kollektivin şərəfini qoruyub və yeni fürsətlər qazanıblar. Rəhbərlik klubun formasını geyinən hər bir oyunçuya təşəkkür edib və gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.
Qeyd edək ki, Quba PFK qış fasiləsində heyətini yenidən formalaşdırmaq istiqamətində işlərini davam etdirir.