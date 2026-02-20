21 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının vaxtı açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
20 Fevral 2026 16:45
110
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının vaxtı açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərinin oyun cədvəli açıqlanıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək mərhələnin bütün matçları canlı yayımlanacaq.

3 mart (çərşənbə axşamı)
19:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

4 mart (çərşənbə)
19:00. “Qarabağ” - “Şamaxı”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

5 mart (cümə axşamı)
15:30. “Kəpəz” - “Turan Tovuz”
Yevlax şəhər stadionu

18:00. “Qəbələ” - “Sabah”
Qəbələ şəhər stadionu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib
03:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib

“Qarabağ” həmçinin bilet nəzarəti qaydalarını pozmaqda ittiham olunub
İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək
00:07
Azərbaycan futbolu

İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək

Seçilən futbolçuların gələcəkdə İspaniyada baxışdan keçmək imkanı qazanacağı gözlənilir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb
20 Fevral 21:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”
20 Fevral 20:08
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”

Veysəl Rzayev fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib
Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər
20 Fevral 19:11
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər

Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub
“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir
20 Fevral 19:03
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir

İki nigeriyalı oyunçu yaxın zamanda Akademiyanın bazasında olacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi
20 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur