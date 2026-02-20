Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının vaxtı açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab görüşlərinin oyun cədvəli açıqlanıb.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, üç günü əhatə edəcək mərhələnin bütün matçları canlı yayımlanacaq.
3 mart (çərşənbə axşamı)
19:00. “Zirə” - “Sumqayıt”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
4 mart (çərşənbə)
19:00. “Qarabağ” - “Şamaxı”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
5 mart (cümə axşamı)
15:30. “Kəpəz” - “Turan Tovuz”
Yevlax şəhər stadionu
18:00. “Qəbələ” - “Sabah”
Qəbələ şəhər stadionu.