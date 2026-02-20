Azərbaycanda oynamış ilk ABŞ-li: “Nəriman Axundzadənin transferi böyük hadisədir”

“Bilirsiniz, mən “Qarabağ”ı Azərbaycanda oynadığım vaxtlardan tanıyıram. Onlara qarşı bir neçə dəfə oynamışam, buna görə də komandaya yaxşı bələdəm. Hətta düşünürəm ki, Azərbaycanda çıxış edən ilk ABŞ-li futbolçu mən olmuşam. Nəriman isə MLS-də oynayan ilk azərbaycanlı futbolçu olacaq. Bu da müəyyən mənada bizi dost və ya həmkar edir”.
Bunu ABŞ-li futbolçu Con Oluremi deyib.
2013-2014-cü illər mövsümündə AZAL-da çıxış etmiş forvard millimizin üzvü Nəriman Axundzadənin ABŞ klubu “Kolumbus Kru”ya keçidindən danışıb.
“Düşünürəm ki, bu, xüsusilə liqa üçün böyük hadisədir. Keyfiyyət baxımından, xüsusən də “Qarabağ”da bu səviyyə artıq uzun illərdir mövcuddur. Müasir futbolda, xüsusilə də diqqətin əsasən Avropanın TOP-5 liqalarına yönəldiyi bir dövrdə, öz səviyyəni göstərmək və rəqabət aparmaq asan deyil. Amma “Qarabağ”ın Avropa yarışlarında göstərdiyi uğurlu çıxışlar açıq şəkildə sübut edir ki, həm liqa, həm də ümumi səviyyə son 10–12 ildə — mənim tanıdığım və bir parçası olduğum müddət ərzində davamlı şəkildə inkişaf edib”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında bildirib.
Oluremi MLS-in səviyyəsindən danışıb:
“MLS mənim 2005-ci ildə “Çikaqo Fire”la debüt etdiyim vaxtdan bəri inanılmaz dərəcədə inkişaf edib. Daha sonra iki il “Sportinq Kansas Siti”də çıxış etdim və bu müddətdə liqanın necə böyüdüyünü yaxından gördüm. Liqa çoxlu sayda yüksək səviyyəli və tanınmış futbolçuları cəlb etməklə ümumi səviyyəni artırmağı bacardı. Eyni zamanda komandaların sayı genişləndi və daha çox oyunçu üçün peşəkar karyera imkanı yarandı. Məhz bu amillər MLS-in bu gün olduğu səviyyəyə çatmasının əsas səbəbidir.
Əlbəttə, dünyanın ən üst səviyyəli liqalarından biri hesab olunması üçün hələ də qət ediləsi uzun yol var. Amma qısa zaman ərzində görülən işlərə baxsaq, bu, həqiqətən böyük nailiyyətdir. Təkcə futbolçuların meydanda əldə etdikləri uğurlar deyil, həm də liqanın Amerikada futbol/soccer anlayışına və bu idmana baxışa gətirdiyi dəyişikliklər MLS-in inkişafının ən vacib göstəricilərindəndir”.
Oluremi Azərbaycan və ABŞ çempionatlarını müqayisə edib:
“Düşünürəm ki, bu iki liqanı müqayisə etmək o qədər də doğru deyil, çünki onlar tamamilə fərqli struktura malikdirlər. MLS-də ümumilikdə infrastruktur və şərait demək olar ki, bütün klublarda eyni standartdadır. Təklif olunan imkanlar oxşardır və ölkə üzrə futbolçuların səviyyəsi də bir-birinə yaxın olur.
Azərbaycanda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Burada ən güclü komandalarla liqaya daxil olmağa çalışan daha kiçik klublar arasında ciddi səviyyə fərqi var. Həmçinin MLS-də aşağı liqaya düşmə və yuxarı liqaya yüksəlmə sistemi (relegation/promotion) yoxdur. Eyni zamanda, Avropadakı kimi “super güc” hesab olunan nəhəng klublar da yoxdur.
Futbolçu səviyyəsinə gəldikdə isə, düşünürəm ki, “Qarabağ” və ya “Neftçi” kimi klublarda oynayan, yaxud Azərbaycan çempionatında ilk 3 pillədə qərarlaşan komandaların heyətində yer alan oyunçuların MLS-də çıxış etmək üçün kifayət qədər keyfiyyəti və potensialı var. Amma ümumi mənzərəyə baxsaq, MLS kağız üzərində daha çox komandaya, daha geniş imkanlara və ümumilikdə daha yüksək orta səviyyəyə malik olduğunu göstərir. Bununla belə, söhbət yalnız Azərbaycanın ən güclü klublarından — məsələn, “Qarabağ”, “Neftçi” və digərlərindən gedərsə, o zaman müqayisə fərqli ola bilər”.