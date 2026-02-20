21 Fevral 2026
AZ

“Mingəçevir”in baş məşqçisi cəzalandırıldı, klub cərimələndi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
20 Fevral 2026 16:16
72
“Mingəçevir”in baş məşqçisi cəzalandırıldı, klub cərimələndi

Azərbaycan Birinci Liqasında çıxış edən “Mingəçevir” klubunun baş məşqçisi Ramiz Məmmədov dörd oyunluq cəzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

Mütəxəssis 15-ci turda “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçın 45-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün dörd oyunluq diskvalifikasiya edilib, klub 3000 manat cərimələnib.

Bundan başqa, sözügedən görüşdə “Şəfa”nın futbolçusu Vüqar Həsənov ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb, klub 150 manat ziyana düşüb.

“Mingəçevir” komandası istifadə etdiyi paltardəyişmə otağına dəymiş zərəri də qarşılayacaq.

Turun “Şimal” – “Şahdağ Qusar” matçında ikincilərin futbolçusu Vüsal Əliyev təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq diskvalifikasiya olunub, komandası 900 manat cərimələnib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib
03:11
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” UEFA tərəfindən cərimələnib

“Qarabağ” həmçinin bilet nəzarəti qaydalarını pozmaqda ittiham olunub
İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək
00:07
Azərbaycan futbolu

İspaniyanın tanınmış klubu Bakıda oyunçu seçəcək

Seçilən futbolçuların gələcəkdə İspaniyada baxışdan keçmək imkanı qazanacağı gözlənilir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb
20 Fevral 21:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”
20 Fevral 20:08
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Veysəl Rzayevin klubdaki taleyinə “Sabah”la oyundan sonra aydınlıq gələcək”

Veysəl Rzayev fevralın 3-də Gəncədə mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib
Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər
20 Fevral 19:11
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu"ya qoşulmağı ləngiyə bilər

Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub
“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir
20 Fevral 19:03
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Nigeriyadan iki oyunçu gətirir

İki nigeriyalı oyunçu yaxın zamanda Akademiyanın bazasında olacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi
20 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur