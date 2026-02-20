Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında cəsarətli futbol oynayır”

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasındakı çıxışını diqqətlə izlədim. Komanda turnirə çox uğurlu başladı və bir sıra keyfiyyətli oyunlar keçirdi. Toplanan 10 xal və ilk 24 komanda sırasında yer almaq həm klub, həm də Azərbaycan futbolu üçün böyük nailiyyətdir”.
Bu sözləri vaxtilə Azərbaycan millisində baş məşqçi işləmiş xorvatiyalı Nikola Yurçeviç deyib.
O, Ağdam klubunun Çempionlar Liqasında cəsarətli və hücumameyilli futbol nümayiş etdirdiyini bildirib.
“Komanda öz oyun fəlsəfəsinə sadiq qaldı. Bu, çox müsbət haldır. Son iki qarşılaşmada isə müəyyən yorğunluq hiss olunurdu. Xüsusilə yüksək keyfiyyətə və fiziki gücə malik iki İngiltərə təmsilçisinə qarşı oynamaq asan deyildi. Bu komandalar hazırda Avropa futbolunda ən güclülər sırasındadır və əla formada olduqda onlara qarşı mübarizə aparmaq çətindir. Buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, “Qarabağ” çox yaxşı təsir bağışladı. Baş məşqçi Qurban Qurbanov və azarkeşlər komandanın çıxışı ilə fəxr edə bilərlər. Son iki məğlubiyyət üzücü olsa da, bu oyunlar komanda üçün dəyərli təcrübə oldu. Bu səviyyədə hər bir səhv dərhal cəzalandırılır və gələcəkdə müdafiədə daha diqqətli olmaq vacibdir. Ümumilikdə, “Qarabağ” sübut etdi ki, nisbətən kiçik büdcə ilə də Çempionlar Liqasında rəqabət aparmaq və baxımlı futbol sərgiləmək mümkündür”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında bildirib.