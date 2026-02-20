Dünya Çempionatı öncəsi böyük qalmaqal: Mərakeşdə milyonlarla itin taleyi sual altındadır

Mərakeşdə 2030-cu ildə keçiriləcək futbol üzrə Dünya Çempionatı öncəsi ölkədə sahibsiz itlərlə bağlı vəziyyət ciddi müzakirələrə səbəb olub. Heyvanların rifahını müdafiə edən koalisiya iddia edir ki, üç milyona qədər itin məhv edilməsi planlaşdırılır.
İdman.Biz xəbər verir ki, fəallar məsələ ilə bağlı FİFA-ya müraciət edərək müdaxilə tələb ediblər. Onların sözlərinə görə, ölkədə “nizam-intizamın bərpası” adı altında heyvanlara qarşı qeyri-insani üsullardan istifadə olunur.
Aktivistlərin məlumatına əsasən, itlər zəhərlənmiş qida və inyeksiyalar vasitəsilə öldürülür, bəzi hallarda isə güllələnir. Bildirilir ki, heyvanlar agoniyada can verir, cəsədlər isə küçələrdə qalır. Koalisiya problemin daha humanist üsullarla həllinə çağırış edib.
Məsələ ilə bağlı ictimaiyyət nümayəndələri də mövqe bildiriblər. Amerikalı aktyor Mark Ruffalo sosial şəbəkədə yazıb ki, milyonlarla itin idman tədbirinə hazırlıq məqsədilə öldürülməsi qeyri-əxlaqidir:
İdman tədbirinə hazırlaşmaq üçün milyonlarla iti öldürmək qeyri-əxlaqidir. Humanist həll yolları var, zorakılıq yox, mərhəmət seçilməlidir.
Mərakeş rəsmiləri isə heyvanlara qarşı qəddarlıq ittihamlarını təkzib edirlər. Buna baxmayaraq, məsələ ətrafında narazılıq davam edir və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bu mövzuya yönəlib.