Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama matçları keçirəcək

Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Moldovada təlim-məşq toplanışına start verir.
İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda toplanış çərçivəsində Moldova yığması ilə iki yoxlama matçı keçirəcək.
Bu gün startı verilən toplanış fevralın 22-dək Bakıda, ayın 23-dən 28-dək isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda olacaq.
U-19 Kişineudakı hazırlıq dönəmində fevralın 25-də və 27-də Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılşacaq. Hər iki matçın Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlanması planlaşdırılır.
|
N.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Məhdi Həsənov
|
Neftçi
|
2
|
Rauf Əyyubov
|
Sabah
|
3
|
Həzrət Səmədov
|
Sabah
|
4
|
Murad Qurbanov
|
Zirə
|
5
|
Məhəmmədəli Məmmədov
|
Turan Tovuz
|
6
|
Tuncay Əhmədov
|
Sabah
|
7
|
Tunar Muradov
|
Turan Tovuz
|
8
|
Fərid Abdinov
|
Stroqino (Rusiya)
|
9
|
Nadir Nəsibli
|
MOİK
|
10
|
İlkin Həzizadə
|
Sumqayıt
|
11
|
Əli Qazibəyov
|
Qarabağ
|
12
|
Abdulaziz Cabbarlı
|
Qarabağ
|
13
|
İbrahim Babayev
|
Barselona
|
14
|
Nurlan Zeynallı
|
Sumqayıt
|
15
|
Vusal Kərimov
|
Neftçi
|
16
|
Əhliman Suleymanzadə
|
Zirə
|
17
|
Sabutay Haci
|
Alboraya (İspaniya)
|
18
|
İslam Həsənov
|
Qrafiçar (Serbiya)
|
19
|
Əli İbrahim
|
Qarabağ
|
20
|
Nicat Nərimanov
|
Brommapoykarna (İsveç)
|
21
|
Əhməd Vəliyev
|
Qarabağ