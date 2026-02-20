21 Fevral 2026
Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama matçları keçirəcək

20 Fevral 2026 11:23
Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama matçları keçirəcək

Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Moldovada təlim-məşq toplanışına start verir.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda toplanış çərçivəsində Moldova yığması ilə iki yoxlama matçı keçirəcək.

Bu gün startı verilən toplanış fevralın 22-dək Bakıda, ayın 23-dən 28-dək isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda olacaq.

U-19 Kişineudakı hazırlıq dönəmində fevralın 25-də və 27-də Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılşacaq. Hər iki matçın Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlanması planlaşdırılır.

N.

Ad / Soyad

Klub

1

Məhdi Həsənov

Neftçi

2

Rauf Əyyubov

Sabah

3

Həzrət Səmədov

Sabah

4

Murad Qurbanov

Zirə

5

Məhəmmədəli Məmmədov

Turan Tovuz

6

Tuncay Əhmədov

Sabah

7

Tunar Muradov

Turan Tovuz

8

Fərid Abdinov

Stroqino (Rusiya)

9

Nadir Nəsibli

MOİK

10

İlkin Həzizadə

Sumqayıt

11

Əli Qazibəyov

Qarabağ

12

Abdulaziz Cabbarlı

Qarabağ

13

İbrahim Babayev

Barselona

14

Nurlan Zeynallı

Sumqayıt

15

Vusal Kərimov

Neftçi

16

Əhliman Suleymanzadə

Zirə

17

Sabutay Haci

Alboraya (İspaniya)

18

İslam Həsənov

Qrafiçar (Serbiya)

19

Əli İbrahim

Qarabağ

20

Nicat Nərimanov

Brommapoykarna (İsveç)

21

Əhməd Vəliyev

Qarabağ
İdman.Biz
