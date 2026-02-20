21 Fevral 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

20 Fevral 2026 21:26
292
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb

“Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunda hesab açılmayıb.

Bu oyundan sonra “Sumqayıt” 31 xalla 5-ci yerdədir. “Qəbələ” isə 15 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb.

20:36

“Sumqayıt” - “Qəbələ” oyununda ikinci hissə start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunda hesab açılmayıb.

20:20

Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində keçirilən “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyununda fasilə elan olunub.

İdman.Biz bildirir ki, oyunda hesab açılmayıb.

19:31

Misli Premyer Liqasının 21-ci turun ikinci oyununda “Sumqayıt” “Qəbələ”ni qəbul edir.

İdman.Biz bildirir ki, oyunu Fərid Hacıyev idarə edir.

18:25

“Sumqayıt” Misli Premyer Liqasının 21-ci turu çərçivəsində doğma meydanda “Qəbələ”nə qəbul edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 19:30-da start götürəcək matçda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:

“Sumqayıt”: 1. Mehdi Cənnətov (k) 7. Rüstəm Əhmədzadə 19. Roi Kehat 72. Rayan Senhadjic 6. Sedrik Badolo 33. Danilo Beskorovaynıy 23. Ronaldo Vaskez 71. Masaki Murata 80. Keffel Resende 11. Aleksa Yankoviç 25. Abdul Raşid Mumini

Ehtiyat oyunçular: 22. Xəyal Fərzullayev 12. Murad Ağamalıyev 3. Höccət Haqverdi 29. Emil Mustafayev 8. Səbuhi Abdullazadə 24. Sənan Muradlı 75. Nadir Orucov 37. Nihad Orucəli 97. Vüsal Paşayev 10. Nikola Ninkoviç 95. Nsana Simon

Baş məşqçi: Saşa İliç

“Qəbələ”: 93. Rza Cəfərov 7. Turan Manafov 13. Nicat Əliyev (k) 24. İsmael Akinade 33. Seydina Keyta 50. Adriel Ba Loua 3. Eduardo Kunde 6. Xayme Syerra 8. Sambu Sissoko 16. İsaak Amoah 30. Prins Ovusu

Ehtiyat oyunçular: 1. Səlahət Ağayev 11. Asif Məmmədov 28. Murad Musayev 22. Fərid İsgəndərov 74. Süleyman Damadayev 66. Nuğay Rəşidov 10. Şahin Şahniyarov 27. Eşqin Əhmədov 21. Ziya Şəkərxanov 12. İbrahim Sanqare 14. Domi Massumo 70. Paulo Quimbila

Baş məşqçi: Kaxaber Tsxadadze

09:32

Bu gün Misli Premyer Liqasının 21-ci turun ikinci oyununda “Sumqayıt” “Qəbələ”ni qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 19:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Fərid Hacıyev idarə edəcək.

Turnir cədvəlində “Sumqayıt” 30 xalla beşinci, “Qəbələ” isə 14 xalla onuncu yerdədir.

Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 21-ci tur
20 fevral (cümə)
19:30. “Sumqayıt” - “Qəbələ”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Eyyub İbrahimov
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

Qeyd edək ki, tura fevralın 22-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
