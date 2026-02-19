Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” heyrətləndirməyə davam edir, Brüggedə dramatik oyun - YENİLƏNİB + VİDEO

Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin “Bodo-Qlimt” (Norveç) - “İnter” (İtaliya) oyunu başa çatıb.
Norveçdə keçirilən oyunda yerli komanda 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
Sondre Brunstad 21-ci dəqiqədə hesabı açaraq Norveç klubuna üstünlük qazandırıb. Françesko Esposito 30-cu dəqiqədə cavab qolunu vurub. Yens-Petter Höge 61-ci dəqiqədə ev sahibi komandaya yenidən üstünlük qazandırıb. Kasper Hög norveçlilərin üçüncü qolunu 64-cü dəqiqədə vurdu.
“İnter” və “Bodo-Qlimt” arasında cavab oyunu 24 fevralda Milandakı “San Siro” (“Cüseppe Meazza”) stadionunda keçiriləcək.
1/8 finalın digər oyununda “Brügge” və “Atletiko Madrid” 3:3 hesablı heç-heçəylə ayrılıblar.
Qonaq komandanın hücumçusu Yulian Alvares səkkizinci dəqiqədə penalti zərbəsi ilə hesabı açıb. Hücumçu Ademola Lookman 45+4-cü dəqiqələrdə Madrid klubunun ikinci qolunu vurub. Ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi Rafael Onyedika 51-ci dəqiqədə komandasının ilk qolunu vurub. Belçikalı hücumçu Nikolo Tresoldi 60-cı dəqiqədə bərabərlik qoluna imza atıb. “Brügge”nin müdafiəçisi Joel Ordonez 79-cu dəqiqədə avtoqol edib. Yarımmüdafiəçi Xristos Dzolis 89-cu dəqiqədə qol vuraraq meydan sahiblərinə heç-heçə qazandırıb.
1/8 finalın sonuncu qarşılaşmasında isə “Bayer” səfərdə “Olimpiakos”dan üstün olub – 2:0.
“Bayer Leverkuzen”in hücumçusu Patrik Şik 60-cı dəqiqədə hesabı açıb. Şik 63-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurub.
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün növbəti pley-off qarşılaşmaları baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan azarkeşlərinin diqqəti saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda olacaq, amma bu mərhələdə saat 23:59-da başqa maraqlı qarşılaşmalar da var.
Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısı belədir:
21:45 "Qarabağ" (Azərbaycan) – "Nyukasl" (İngiltərə)
23:59 "Bodo-Qlimt" (Norveç) – "İnter" (İtaliya)
23:59 "Brügge" (Belçika) – "Atletiko" (İspaniya)
23:59 "Olimpiakos" (Yunanıstan) – "Bayer" (Almaniya)
Xatırladaq ki, ötən gün baş tutan qarşılaşmalarda "Qalatasaray" doğma meydanda "Yuventus"u 5:2 hesabı ilə darmadağın edib. Digər oyunlarda "Real" "Benfika"nı səfərdə 1:0, PSJ isə "Monako"nu 3:2 hesabı ilə üstələyib. "Borussiya" (Dortmund) isə "Atalanta" üzərində 2:0 hesablı inamlı qələbə qazanıb.