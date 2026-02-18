Bakıda sərxoş “Nyukasl” azarkeşləri “Çelsi”nin bayrağını təhqir etdilər - VİDEO

İngiltərənin “Nyukasl” klubunun Çempionlar Liqasının “Qarabağ”la oyunu üçün uzun yol qət edərək paytaxtımıza gələn azarkeşləri Bakıda özlərinə xas şəkildə əylənirlər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Belə ki, “sağsağanlar”ın fanatları şəhər mərkəzindəki pablarda pivə içir, nəğmələr oxuyur, eyni zamanda xırda xuliqanlıqlardan da geri qalmırlar.
Pablardan birində isə sərxoş “Nyukasl” tərəfdarları divardan “Çelsi”nin bayrağını qopararaq London klubunun rəmzi üzərində istehza edib və onu yerə atıblar.
Xatırladaq ki, Tofiq Bəhramov stadionunda “Qarabağ”la matçı təxminən 2 minə yaxın ingilis azarkeşin izləyəcəyi gözlənilir. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək və saat 21:45-də start götürəcək.