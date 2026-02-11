11 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu”

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 16:20
93
Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu”

Gürcüstandakı təlim-məşq toplanışı Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət millisi üçün böyük təcrübə olub.

Bunu Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığmasının məşqçisi Xanlar Əliyev deyib.

Təcrübəli mütəxəssis hazırlıq prosesi barədə danışıb.

“Təlim-məşq toplanışına yeni oyunçular dəvət olunmuşdu. İndiyə qədər cəlb edilməyən 2010-2011-ci il təvəllüdlü futbolçulara baxmaq üçün şans yarandı. Hətta bir nəfər 2012-ci il təvəllüdlü oyunçu da dəvət etmişdik. 7 oyunçu ilk dəfə U-17 millisinin formasını geyindi. Bu toplanışda hamıya şans verdik və bu, onlar üçün böyük təcrübə oldu. Martda keçiriləcək Avropa çempionatı üçün hazırkı futbolçuların arasından 3-4 nəfəri qazandığımızı deyə bilərəm”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

O, toplanış çərçivəsində Gürcüstanın müvafiq yaş qruplarından ibarət komandasına qarşı keçirilən yoxlama matçları (0:4. 0:6) haqqında fikirlərini bölüşüb:

“Gürcüstan millisi daha çox 2009-2010-cu il təvəllüdlü oyunçularla oynayırdı. İlk matçda heyətdə dörd nəfər 2009-cu il təvəllüdlü futbolçumuz var idi ki, onlardan biri ilk dəqiqədə zədələndi. Zədə səbəbindən həm oyunlarda, həm də məşqlərdə iştirak edə bilməyərək toplanışı erkən başa vurdu. Aşağı yaş qruplarında bir yaş fərqi belə fiziki baxımdan özünü göstərir. İlk oyunlarına çıxan bəzi futbolçularda həyəcan var idi və bu, hesaba da təsir etdi. İkinci qarşılaşmaya isə daha yaxşı hazırlaşmışdıq, uşaqlar vuruşdular, qol imkanları yaratdıq. Amma heyətimizdə 2010-2011-ci il təvəllüdlülər çoxluq təşkil etdiyi üçün sonda güc olaraq rəqibə uduzduq”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
17:47
Futbol

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

“Barsa”nın hücumçusu dizindəki problemə görə heyətdən kənarda qaldı
Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”
17:15
Futbol

Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”

O bildirib ki, düşünürəm ki, yaxşı oyun keçirdik
“Nyukasl” Bakıya gələcək azarkeşlərinə xəbərdarlıq edib
16:48
Futbol

“Nyukasl” Bakıya gələcək azarkeşlərinə xəbərdarlıq edib

Səfərə çıxan fanatlar üçün Bakıda bir sıra qaydalar tətbiq olunacaq
“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu daxil edib
16:41
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu daxil edib

O, Fransanın U-19 və U-21 millilərinin heyətində çıxış edib
"Şəfa"ya qayıdıb-qayıtmayacağıma rəhbərlik qərar verəcək" - Elvin Nəsibovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:32
Futbol

"Şəfa"ya qayıdıb-qayıtmayacağıma rəhbərlik qərar verəcək" - Elvin Nəsibovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbolçu bütün fikrini “Xankəndi”nin uğurlarına köklədiyini açıqlayıb
“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı
16:04
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı

“Ağ-qaralar”ın bu davranışı onlara 200 manata başa gəlib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq