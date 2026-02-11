11 Fevral 2026
AZ

Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 17:15
65
Murad Məmmədov: “Neftçi” üçün daha artığını edə bilərəm”

“Çalışıram ki, komandaya daha çox fayda verim. Düşünürəm, bu klub üçün daha artığını edə bilərəm”.

Bu sözləri “Neftçi”nin futbolçusu Murad Məmmədov deyib.

Son vaxtlar performansı ilə diqqətləri üzərinə çəkən 20 yaşlı yarımmüdafiəçi baş məşqçi Yuri Verniduba təşəkkür edib.

“Sağ olsun ki, mənə güvənir. “Neftçi” böyük klubdur. Burada hər oyundan-oyuna daha yaxşı çıxış etməliyik”, - deyə o, teleqraf.az-a açıqlamasında deyib.

M.Məmmədov Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda “Qəbələ” üzərində 1:0 hesabı ilə qələbə qazanmaları barədə də danışıb:

“Düşünürəm ki, yaxşı oyun keçirdik. İkinci hissədə daha çox müdafiəyə qapandıq. Daha çox epizodlarımız oldu və onları dəyərləndirə bilərdik. Buna baxmayaraq, vacib 3 xal qazandıq. Bu qələbə növbəti oyun üçün yaxşı motivasiya oldu. İnanıram ki, gələcək oyunlarda da yaxşı çıxış edəcəyik. Çempionata yaxşı başlamasaq belə, çalışırıq və vuruşuruq. Kubokda məğlub olsaq da, Premyer Liqadakı yerimizi möhkəmlətməyə çalışırıq. İnanıram ki, hər oyunda qələbə qazanaraq “top 3-lük”ə yüksələ bilərik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
17:47
Futbol

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

“Barsa”nın hücumçusu dizindəki problemə görə heyətdən kənarda qaldı
“Nyukasl” Bakıya gələcək azarkeşlərinə xəbərdarlıq edib
16:48
Futbol

“Nyukasl” Bakıya gələcək azarkeşlərinə xəbərdarlıq edib

Səfərə çıxan fanatlar üçün Bakıda bir sıra qaydalar tətbiq olunacaq
“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu daxil edib
16:41
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” heyətinə daha bir futbolçu daxil edib

O, Fransanın U-19 və U-21 millilərinin heyətində çıxış edib
"Şəfa"ya qayıdıb-qayıtmayacağıma rəhbərlik qərar verəcək" - Elvin Nəsibovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16:32
Futbol

"Şəfa"ya qayıdıb-qayıtmayacağıma rəhbərlik qərar verəcək" - Elvin Nəsibovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Futbolçu bütün fikrini “Xankəndi”nin uğurlarına köklədiyini açıqlayıb
Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu”
16:20
Futbol

Azərbaycan millisinin məşqçisi: “Gürcüstandakı toplanış futbolçular üçün böyük təcrübə oldu”

Təcrübəli mütəxəssis hazırlıq prosesi barədə danışıb
“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı
16:04
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ” azarkeşlərini oyuna buraxmadığına görə cəzalandı

“Ağ-qaralar”ın bu davranışı onlara 200 manata başa gəlib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq