11 Fevral 2026
AZ

UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 12:25
71
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində 18 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək “Qarabağ” - “Nyukasl” matçı üçün biletlər sabah, gün ərzində satışa çıxarılacaq.

İdman.Biz xəbər ki, bu barədə Ağdam klubundan məlumat verilib.

Biletlər yalnız rəsmi satış kanalı olan iTicket.az vasitəsilə onlayn şəkildə əldə oluna bilər. Azarkeşlərdən xahiş olunur ki, bilet alarkən yalnız etibarlı və rəsmi mənbələrdən istifadə etsinlər.

İdman.Biz
