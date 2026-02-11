UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində 18 fevral 2026-cı il tarixində keçiriləcək “Qarabağ” - “Nyukasl” matçı üçün biletlər sabah, gün ərzində satışa çıxarılacaq.
İdman.Biz xəbər ki, bu barədə Ağdam klubundan məlumat verilib.
Biletlər yalnız rəsmi satış kanalı olan iTicket.az vasitəsilə onlayn şəkildə əldə oluna bilər. Azarkeşlərdən xahiş olunur ki, bilet alarkən yalnız etibarlı və rəsmi mənbələrdən istifadə etsinlər.
View this post on Instagram
Özbəkistan klubunda qalmaqal: Azyaşlı qızı zorlayan futbolçu transfer edilib
Qanalı yarımmüdafiəçi ağır maddədə ilə mühakimə olunub
Neymardan Messiyə xüsusi hədiyyə - FOTO
Braziliyalı ulduz argentinalı dostuna “Santos”un formalarını göndərdi
Azərbaycan Premyer Liqasında son 13 ilin rekordu
Çempionatın mütləq rekordu 1996-1998-ci illərdə 51 oyunu heç-heçəsiz bitən “Şəfa”ya məxsusdur
Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək
Kursda iştirak üçün ödəniş məbləği 1000 manat təşkil edir
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü