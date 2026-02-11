11 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan millisinin üzvü Premyer Liqada 100-cü matçına çıxıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 14:06
47
Azərbaycan millisinin üzvü Premyer Liqada 100-cü matçına çıxıb

Faiq Hacıyev Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Turan Tovuz”un kapitanının yubileyi “Karvan-Yevlax”la matça (1:0) təsadüf edib.

O, Misli Premyer Liqasının 19-cu turunun görüşünə start heyətində çıxıb.

F.Hacıyev keçirdiyi 100 qarşılaşmada 3 qol vurub.

25 yaşlı müdafiəçi iki klubun formasını geyinib. 2019/2020 mövsümündə “Qəbələ” forması ilə Premyer Liqada debüt edən F.Hacıyev “qırmızı-qaralar”la altı oyuna çıxıb. O, “Turan Tovuz”dakı 94 görüşdə 3 qol vurub.

Qeyd edək ki, F.Hacıyev turnirin tarixində 100 və daha çox oyun keçirən 451-ci futbolçu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi: “İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək” - FOTO
14:34
Futbol

Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi: “İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək” - FOTO

Xəyal Abbasov ABŞ klubuna transferin futbolçu üçün düzgün qərar olduğunu söyləyib
Transfer rekordu artıq Axundzadəyə məxsusdur - FOTO
13:17
Futbol

Transfer rekordu artıq Axundzadəyə məxsusdur - FOTO

“Qarabağ”ın hücumçusu MLS-ə keçidlə Azərbaycan futbolunda yeni zirvəyə qalxdı
“Turan Tovuz” ev oyunlarında qələbə sayına görə tarixə düşüb
13:05
Futbol

“Turan Tovuz” ev oyunlarında qələbə sayına görə tarixə düşüb

Klub Premyer Liqada ilk ev qələbəsini “Kəpəz” üzərində qazanıb
“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı
12:41
Futbol

“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı

Bakı klubu 115-ci matçında yubiley qələbəsini qazandı
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO
12:25
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO

Ağdam klubundan məlumat verilib
Azərbaycan Premyer Liqasında son 13 ilin rekordu
12:17
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında son 13 ilin rekordu

Çempionatın mütləq rekordu 1996-1998-ci illərdə 51 oyunu heç-heçəsiz bitən “Şəfa”ya məxsusdur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb